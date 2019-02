Six Nations: les Bleus dans leur club jusqu'à vendredi

Les 31 joueurs du groupe actuel du XV de France, vainqueur samedi de l'Ecosse (27-10), retournent lundi dans leur club avant de se rassembler vendredi à Marcoussis pour préparer le 4e match du Tournoi des six nations en Irlande, a indiqué dimanche l'encadrement.

Les Bleus quittaient dimanche après-midi leur hôtel parisien, où ils ont passé la nuit après le match au Stade de France, pour une coupure de quatre jours sans véritable relâche: ils doivent suivre leur programme de préparation individuel au sein de leur club.

Une nouvelle liste de 31 joueurs sera communiquée lundi pour préparer le déplacement en Irlande deux semaines plus tard, le 10 mars. Certains internationaux en manque de temps de jeu pourraient être autorisés à disputer la journée de Top 14 calée entretemps, les 2 et 3 mars.

Parmi les huit joueurs non retenus contre l'Ecosse figurent notamment trois Clermontois (Morgan Parra, Camille Lopez et Wesley Fofana) et trois Rochelais (Pierre Bourgarit, Uini Atonio, Geoffrey Doumayrou), ainsi que le Montpelliérain Yacouba Camara. Les huit remplaçants (Étienne Falgoux, Camille Chat, Dorian Aldegheri, Paul Willemse, Grégory Alldritt, Anthony Belleau, Baptiste Serin et Maxime Médard) sont entrés après l'heure de jeu sur le terrain et pourraient aussi être concernés, au cas par cas.