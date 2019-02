Six Nations: Parra et Lopez écartés du XV de France "sur choix sportif", selon Brunel

Les demis clermontois Morgan Parra et Camille Lopez, titulaires lors des deux premiers échecs du XV de France dans le Tournoi des six nations, seront absents samedi face à l'Ecosse "sur choix sportif", a justifié mardi le sélectionneur Jacques Brunel.

La charnière de l'ASM, qui ne sera même pas sur le banc des remplaçants au Stade de France, "n'a pas eu le rendement que l'on attendait sur les deux matches" perdus face au pays de Galles (24-19) et en Angleterre (44-8), a déclaré Brunel après l'annonce de la composition à Marcoussis.

"Et en plus, Lopez a un petit problème à la cheville, donc le choix a été fait de modifier la charnière", a précisé Brunel plus tard.

Leur remplacement par les jeunes et nettement moins expérimentés Antoine Dupont (22 ans, 11 sélections) et Romain Ntamack (19 ans, 2 sél.) n'est pas liée, selon Brunel, à leurs déclarations d'après-match à Twickenham où des critiques envers le staff transparaissaient. "Cela n'a rien à voir avec ce dont on a parlé. Je n'ai pas eu l'ombre d'un doute sur le fait que ces propos étaient déformés ou décontextualisés", a déclaré le technicien.

Interrogé après la débâcle à Londres sur un manque de préparation face au jeu au pied de pression anglais, Parra avait notamment répondu: "Le point, il est là. Je pense qu'on ne le travaille pas assez, même pas du tout."

Comme Lopez, le demi de mêlée ne sera même pas sur la feuille de match face à l'Ecosse, alors que Brunel le considérait comme N.1 depuis son arrivée au poste de sélectionneur début 2018.

"On compte sur lui, bien sûr", a affirmé Brunel mardi à propos de Parra. "Mais par rapport à la prestation de l'autre jour, on doit apporter une réponse différente. C'est un choix sportif par rapport à une situation particulière."

Fin janvier, Brunel n'avait pas caché sa satisfaction de pouvoir aligner enfin ensemble les deux Clermontois, aux carrières freinées par les blessures depuis de nombreux mois. "J'étais persuadé, depuis le début, que cette charnière-là peut organiser, orchestrer notre jeu de manière très efficace", avait-il alors dit.