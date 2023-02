Six nations: Sexton absent face à l'Italie, Ryan désigné capitaine de l'Irlande

Le demi d'ouverture irlandais Johnny Sexton, blessé, ne sera pas aligné contre l'Italie à Rome samedi dans le cadre du Tournoi des six nations et sera remplacé comme capitaine du XV au Trèfle par James Ryan, a annoncé la Fédération irlandaise mercredi.

Sexton, 37 ans, n'a pas encore totalement récupéré d'une blessure à l'aine subie lors d'un choc avec le joueur français Uini Atonio lors de la victoire de l'Irlande 32-19 face à la France le 11 février.

James Ryan, 26 ans, a déjà remplacé Sexton à la tête de l'équipe irlandaise lorsque ce dernier était indisponible. "C'est évidemment un grand honneur, c'est super. C'est un grand moment pour moi et ma famille d'être le capitaine cette semaine. Je n'ai pas encore complètement réalisé", a-t-il confié lors d'une conférence de presse. "Il va falloir me montrer à la hauteur".

Sexton "va venir avec nous ce weekend et que cela sera bien de l'avoir à nos côtés", a-t-il précisé avant de souligner "la manière qu'il (Sexton) a de fixer la barre très haut pendant les matches mais aussi chaque jour, le fait qu'il soit très compétitif à l'entrainement et la différence que cela fait lorsqu'il est présent à l'entrainement ou non".

La place de demi d'ouverture habituellement dévolue à Sexton sera probablement assurée par son coéquipier du Leinster Ross Byrne, qui l'avait déjà remplacé face à la France pour terminer la rencontre.

Le sélectionneur irlandais Andy Farrell a pu être poussé à ne pas aligner Sexton en raison des matches du Tournoi à venir contre l'Ecosse le 12 mars et l'Angleterre le 18.

Une victoire contre l'Italie rapprocherait encore l'Irlande d'un éventuel Grand Chelem après ses victoires contre le pays de Galles et la France. Il s'agirait de son premier depuis 2018.

La composition définitive de l'équipe irlandaise sera annoncée jeudi.