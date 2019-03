Six nations U20: les Bleuets battus en Irlande 31-29 après une course-poursuite

L'équipe de France des moins de 20 ans n'aime décidément pas voyager: après sa défaite en Angleterre (31-19) début février, elle s'est inclinée en Irlande 31 à 29, vendredi, après une passionnante course-poursuite.

Ben Healey a ouvert la marque pour l'Irlande sur pénalité, suivi d'un essai transformé de Wycherley, permettant alors aux locaux de mener 10-0 (13e).

Mais les jeunes Français ont vite réagi pour réduire le score par Jean-Baptiste Gros, un essai transformé par Louis Carbonel qui ramenait les Bleuets à 10-7 (15e).

Un deuxième essai de Carbonel plaçait la France en tête pour la première fois (10-14, 26e), et même si Healey ajoutait trois points, au pied, pour son pays, les Bleuets regagnaient le vestiaire avec un point d'avance (14-13).

A la reprise, le match s'emballait. L'Irlande marquait deux nouveaux essais, imitée par les Bleuets (Carbonel encore, et Kevin Viallard), mais les jeunes Français, moins performants au pied, s'inclinaient finalement pour deux petits points.

Avec 18 points, soit six de plus que les jeunes Français, les Irlandais, toujours invaincus, ne peuvent plus être rejoints en tête du classement alors qu'il ne reste plus qu'une journée de compétition. Une victoire avec bonus ne peut rapporter que cinq points.

Résultats de la 4e journée:

Vendredi

(à Cork): Irlande - France 31-29

(à Edimbourg): Ecosse - Galles 27-20

(à Bedford): Angleterre - Italie 35-10

Classement après 4 journées

1. Irlande 18 pts

2. France 12

3. Angleterre 11

4. Galles 10

5. Écosse 6

6. Italie 5