Six tortues caouannes relâchées en mer après des mois de soins

Six tortues caouannes, une espèce marine protégée, ont été relâchées vendredi matin à la pointe nord de l'île de Ré, à Saint-Clément-des-Baleines (Charente-Maritime), après plusieurs mois de soins prodigués par les équipes de l'Aquarium de La Rochelle et de l'observatoire Pélagis.

Sept tortues caouannes (Caretta caretta), à la carapace en forme de coeur, devaient initialement retrouver la liberté, mais "l'une d'entre elles est encore blessée et nous la gardons aux soins", a expliqué à l'AFP Ambre Coutant, directrice générale de l'Aquarium de La Rochelle.

Ces tortues ont été prises accidentellement dans des filets ou retrouvées échouées sur les côtes françaises, du Pas-de-Calais aux Landes, entre le mois d'août 2017 et mars 2018. Elles ont ensuite été transportées à La Rochelle pour y être soignées.

Tous les animaux présentaient des problèmes de santé, qu'il s'agisse d'un membre amputé par une hélice de bateau, d'un état d'hypothermie ou de carences nutritionnelles.

La plus petite tortue remise à l'eau ne mesure que 22,3 cm de long pour un poids total de 1 kg, sans l'émetteur satellite collé sur sa carapace, qui permettra aux scientifiques de la suivre pendant un an maximum. La plus grande affiche 72,5 cm pour 48 kg.

La tortue caouanne, menacée d'extinction, est la seule variété de tortue à nidifier en climat tempéré. Depuis 1988, 186 tortues caouannes ont été reçues en soins au Centre d’études et de soins pour les tortues marines de l'Aquarium La Rochelle (CESTM).

Ce retour à la vie sauvage s'est déroulé devant plus de 300 personnes, un événement organisé comme un spectacle car "ça permet de sensibiliser le grand public", a souligné Mme Coutant.