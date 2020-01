Sixième année de hausse consécutive pour le marché automobile européen

Le marché automobile européen a progressé en 2019 pour la sixième année consécutive, de 1,2% à plus de 15,3 millions de véhicules, grâce à un envol des immatriculations en décembre (+21,7%) lié à des changements de réglementations, ont annoncé les constructeurs.

Le groupe Renault (avec Dacia, Lada, Alpine) a progressé de 1,1% sur l'ensemble de l'année, quasiment au même rythme que la moyenne des concurrents, tandis que son rival français PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) a perdu des parts de marché, en reculant de 1,1%, d'après les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) publiés jeudi.

Le marché européen avait démarré l'année en recul, "mais le dernier trimestre, et le mois de décembre en particulier, ont poussé la performance annuelle en territoire positif", a commenté l'ACEA, dans un communiqué.

Ainsi, le nombre de voitures particulières neuves mises sur les routes de l'Union européenne a augmenté de plus de 200.000 unités en 2019, pour atteindre 15,34 millions de véhicules.

Parmi les principaux marchés nationaux, l'Allemagne a connu la plus forte hausse (+5%), devant la France (+1,9%) et l'Italie (+0,3%). En revanche, l'Espagne (-4,8%) et le Royaume-Uni (-2,4%) ont enregistré un recul des livraisons.

Sur le seul mois de décembre, les immatriculations se sont envolées de 21,7% à près de 999.000 véhicules. Mais cette hausse exceptionnelle est liée à des facteurs réglementaires.

En France, certains acheteurs se sont précipités chez les concessionnaires en fin d'année, anticipant une hausse drastique des malus sur les gros véhicules les plus polluants à partir du 1er janvier.

Au niveau européen, "le marché a été artificiellement dopé" par le durcissement des normes sur les émissions de CO2, qui contraint les constructeurs à respecter un plafond de 95 grammes par kilomètre en moyenne sur leur gamme à partir de 2020, sous peine de lourdes amendes, a expliqué à l'AFP Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire Cetelem de l'automobile.

En fin d'année, "il y a eu des immatriculations par anticipation de gros véhicules émetteurs de CO2 pour éviter qu'ils entrent dans le calcul des quotas 2020", a-t-il détaillé.

Sur l'année complète, le groupe Volkswagen a renforcé sa première place dans l'UE, avec des livraisons en progression de 3,1%. Le groupe, qui comprend les marques Audi, Porsche, Seat et Skoda, a atteint 23% de parts de marché (+0,1 point).