Skate America: Miyahara sacrée comme en 2017

La Japonaise Satoko Miyahara a remporté pour la deuxième année consécutive le Skate America, premier Grand Prix de la saison de patinage artistique, dimanche à Everett (Washington).

Miyahara, médaillée de bronze des Mondiaux-2018 et 4e des JO-2018, a dominé avec un total de 219,71 points sa compatriote Kaori Sakamoto (213,90 pts).

Déjà en tête après le programme court samedi, elle a signé le meilleur programme libre avec 145,85 points.

La troisième place est revenue à la Russe Sofia Samodurova (198,70 pts).

En danse, les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue, vice-champions du monde 2018, se sont imposés avec un total de 200,82 points.

Ils ont devancé les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri, 2e (192,30 pts) et les Russes Tiffani Zagorski et Jonathan Guerreiro, 3e (181,38 pts).

Le Skate America est le premier des six rendez-vous de la saison des Grands Prix, avant la finale qui aura lieu début décembre à Vancouver (Canada).

Les résultats de la 3e journée du Skate America

. DAMES

Classement du programme libre:

1. Satoko Miyahara (JPN) 145,85 points

2. Kaori Sakamoto (JPN) 142,61

3. Sofia Samodurova (RUS) 134,29

4. Bradie Tennell (USA) 131,17

5. Laurine Lecavelier (FRA) 112,84

...

Classement final (programmes court et libre):

1. Satoko Miyahara (JPN) 219,71 points

2. Kaori Sakamoto (JPN) 213,90

3. Sofia Samodurova (RUS) 198,70

4. Bradie Tennell (USA) 192,89

5. Laurine Lecavelier (FRA) 172,41

...

. DANSE SUR GLACE

Classement du programme libre:

1. Madison Hubbell/Zachary Donohue (USA) 122,39

2. Charlene Guignard/Marco Fabbri (ITA) 117,29

3. Lorraine McNamara/Quinn Carpenter (USA) 108,13

4. Tiffani Zagorski/Jonathan Guerreiro (RUS) 108,08

5. Lilah Fear/Lewis Gibson (GBR) 105,99

...

Classement final (programmes court et libre):

1. Madison Hubbell/Zachary Donohue (USA) 200,82

2. Charlene Guignard/Marco Fabbri (ITA) 192,30

3. Tiffani Zagorski/Jonathan Guerreiro (RUS) 181,38

4. Lorraine McNamara/Quinn Carpenter (USA) 180,57

5. Lilah Fear/Lewis Gibson (GBR) 170,70

...