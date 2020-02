Ski alpin: Avec Kilde qui fait le voyage au Japon, la pression sur Pinturault et Kristoffersen

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, leader surprise du classement général de la Coupe du monde de ski alpin, a fait le déplacement au Japon pour un week-end d'épreuves techniques (géant et slalom) à Naeba, alors qu'il est plutôt spécaliste de vitesse.

Kilde devrait s'aligner samedi sur le géant, où il est performant cette saison (trois fois dans les six premiers) et mettre la pression sur ses deux adversaires pour le gros globe de cristal: son compatriote Henrik Kristoffersen, 2e à 79 points, et le Français Alexis Pinturault, 3e à 100 points (une victoire rapporte justement 100 points).

"Kristo" et "Pintu", deux spécialistes des épreuves techniques, doivent absolument faire beaucoup mieux que Kilde ce week-end, après s'être manqués lors des dernières épreuves techniques à Chamonix début février (sortie de piste en slalom pour les deux, derrière Kilde sur le géant parallèle).

Après les épreuves de Naeba (centre de l'île de Honshu, la principale du Japon), il restera onze courses à disputer, parfaitement réparties entre les spécialités (cinq techniques, cinq de vitesse et un combiné).

Le gros globe de cristal, Graal du ski alpin, est particulièrement disputé cette saison après la règne sans partage de l'Autrichien Marcel Hirscher (huit victoires consécutives), parti à la retraite l'été dernier.

Alexis Pinturault (quatre victoires cette saison) et Henrik Kristoffersen (trois victoires), grands favoris à sa succession, sont au rendez-vous mais aucun n'a réussi à prendre le dessus à cause de plusieurs erreurs qui ont profité à Aleksander Aamodt Kilde, moins victorieux (un succès à Saalbach la semaine dernière) mais plus régulier.

Niigata sera également le théâtre du premier géant en Coupe du monde du Français Clément Noël, installé parmi les meilleurs slalomeurs du circuit depuis deux ans (6 victoires, 2e provisoire du classement de la spécialité cette année).

"Je veux faire du géant de plus en plus, prendre plus de départs l'année prochaine, et prendre de l'expérience, a-t-il expliqué en point presse. Le top, ce serait de pouvoir marquer des points sur cette course, ce serait une énorme satisfaction. Même si je ne me situe pas en terme de niveau, je pense plutôt au long terme."

Programme de la Coupe du monde messieurs de Naeba:

Samedi: géant, 1re manche à 02h00, 2e manche à 05h00

Dimanche: slalom, 1re manche à 02h00, 2e manche à 05h00