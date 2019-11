Ski alpin: Bassino aux commandes du géant, Worley et Shiffrin en embuscade

L'Italienne Marta Bassino a réalisé samedi le meilleur temps de la première manche du slalom géant de Killington (Vermont) comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, devant la Slovaque Petra Vlhova et la Suissesse Michelle Gisin.

En 49 sec 05, sur un tracé très court en raison d'un vent trop fort au sommet de la piste du Vermont, Bassino a devancé Vlhova de 23/100e et Gisin de 29/100e.

La Française Tessa Worley (+0.35), l'Américaine Mikaela Shiffrin (+0.41) et l'Allemande Viktoria Rebensburg (+0.45) se tiennent en embuscade à moins d'une demi-seconde de la Transalpine.

Les deux autres Françaises engagées à Killington en géant, Coralie Frasse-Sombet et Clara Direz, ont respectivement réalisé les 11e et 17e temps (+0.98 et +1.55), et disputeront la seconde manche.

La jeune Néo-Zélandaise Alice Robinson (17 ans), lauréate du slalom géant d'ouverture de la saison à Sölden fin octobre, était incertaine en raison d'une blessure à un genou. Elle s'est finalement élancée, mais est sortie sur le milieu du premier tracé.

Pas moins de onze skieuses ont bouclé dans la même seconde une première manche raccourcie, laissant le suspense entier avant la deuxième manche, programmée à 13h00 locales (19h00 françaises).