Ski Alpin: Brignone et Vlhova se partagent le Géant de Sestrières

A deux sur la plus haute marche du podium: l'Italienne Federica Brignone et la Slovaque Petra Vlhova se sont partagées la victoire samedi lors du slalom géant de Coupe du Monde de Sestrières (Italie), en laissant Mikaela Shiffrin à... un centième de seconde.

Du grand écart au mouchoir de poche, les podiums de la Coupe du Monde féminine peuvent parfois présenter des visages bien différents.

Il y a 15 jours en slalom à Zagreb, Vlhova et Shiffrin étaient ainsi déjà dans le trio mais il y avait trois secondes et demie entre la Slovaque, victorieuse, et l'Autrichienne Katharina Liensberger, 3e !

Alors que samedi dans le Piémont, les trois meilleures se sont donc tenues en un seul centième au bout de deux manches et plus de deux minutes et vingt secondes de course.

Mais l'affaire ne doit pas particulièrement amuser Shiffrin, toujours à la recherche de sa première victoire en 2020.

La triple gagnante du classement général de la Coupe du Monde continue certes à collectionner les podiums après sa 3e place à Flachau et sa 2e place à Zagreb, à chaque fois en slalom, mais le compteur de victoires reste bloqué à 64 depuis le slalom de Lienz fin décembre.

Surtout, cela fait trois courses de suite que Shiffrin voit Vlhova la devancer et confirmer sa très grande forme actuelle.

- "trop heureuse" -

Samedi, sur la piste olympique de Turin-2006, la Slovaque a réussi deux manches très solides (2e chrono de la première, 3e de la seconde) pour aller chercher son 13e succès en Coupe du Monde, le quatrième en un mois.

"Je suis super contente de cette victoire. C'est ma première en géant cette saison. Quand je suis arrivée en bas et que j'ai vu un centième d'avance sur Shiffrin, j'étais trop heureuse. C'est peu, mais ça suffit pour gagner", a déclaré Vlhova.

La Slovaque doit donc cette fois partager la victoire avec Brignone, impressionnante lors de la première manche dont elle a signé le meilleur temps, mais un tout petit peu en retrait sur le deuxième tracé (5e chrono).

"J'ai réussi à rester lucide. Quand j'ai vu que j'étais première, j'ai explosé de joie. Puis j'ai vu que c'était dans le même temps que Vlhova, mais ça me va très bien comme ça", a raconté l'Italienne, qui décroche elle aussi sa 13e victoire au plus haut niveau.

Les trois protagonistes du jour se retrouvent aussi au classement général de la Coupe du Monde, avec Shiffrin toujours nettement en tête, devant Vlhova (2e) et Brignone (3e).

Et dans la course au petit Globe du géant, c'est cette fois Brignone qui est aux commandes, devant Shiffrin (2e). Vlhova est elle 4e, derrière une autre Italienne, Marta Bassino, qui s'est classée 10e à Sestrières.

Côté français, Coralie Frasse-Sombet reste régulière dans le Top 15 avec sa 11e place, alors que Clara Direz s'est classée 13e.

Dimanche, les skieuses seront toujours à Sestrières pour un géant parallèle.