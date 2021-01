Ski alpin: Clara Direz met un terme à sa saison

La skieuse française Clara Direz, victime d'une embolie pulmonaire le 27 septembre, a finalement décidé de mettre un terme à sa saison, a-t-elle indiqué vendredi sur ses réseaux sociaux.

"J'avais vraiment espoir de revenir pour la fin de saison, mais ça ne sera pas le cas, toujours pour les mêmes raisons, un cachet minuscule que je prends tous les matins et qui m'empêche une récidive mais qui m'interdit toute blessure", écrit-elle.

Seule Française victorieuse en Coupe du monde l'hiver dernier (le parallèle de Sestriere en Italie en janvier), Clara Direz (25 ans) a été victime d'une embolie pulmonaire le 27 septembre et ne peut plus skier depuis, pour éviter une blessure en étant sous traitement anticoagulant.

"Je vais donc continuer à m'entraîner physiquement, pour me tenir occupée et pour être plus prête que jamais quand j'aurais le feu vert", ajoute-t-elle.