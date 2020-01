Ski alpin: Daniel Yule enchaîne à Adelboden, Clément Noël craque

Alors qu'il était en lice pour le podium, Clément Noël est sorti en fin de parcours sur le slalom de Coupe du monde de ski alpin d'Adelboden (Suisse) dimanche, remporté à domicile par Daniel Yule pour sa 2e victoire de la semaine.

Et la foule a rugi: le public toujours chaud d'Adelboden a célébré bruyamment le Suisse Daniel Yule, meilleur temps de la première manche qui a assumé son statut en conservant sa première place lors du 2e parcours malgré une grosse faute à mi-pente.

Daniel Yule (26 ans) confirme sa très grande forme après avoir déjà gagné mercredi à Madonna di Campiglio (Italie) pour signer une troisième victoire en carrière.

Les Suisses avaient fait fort en première manche avec quatre skieurs dans les cinq premiers, mais seul Yule a réussi à accéder au podium.

Deuxième temps de la première manche, et alors qu'il était en tête aux intermédiaires et que le podium lui tendait les bras, le Français Clément Noël s'est manqué dans le mur final et n'a pas pu finir la course. Noël restait sur deux podiums (victoire à Zagreb, 3e à Madonna) et abandonne d'importants points pour le classement de la spécialité.

Furieux dans l'aire d'arrivée après une première manche moyenne (8e), le Norvégien Henrik Kristoffersen a lui sorti le grand jeu pour s'emparer de la 2e place (à 23 centièmes) et réaliser une excellente opération pour les différents classements.

En marquant 80 points, Kristoffersen conserve sa place de leader du classement de la spécialité et accentue son avance au général, profitant de la petite forme de son grand rival Alexis Pinturault.

- Pinturault limite la casse -

Victime d'une gastro-entérite cette semaine et affaibli, Pinturault s'est encore battu dimanche pour accrocher de précieux points et a su limiter les dégâts avec une 8e place (à 59 centièmes), au lendemain de sa 10e place sur le géant.

Au général, Kristoffersen mène désormais avec 78 points d'avance sur Pinturault et 92 sur son compatriote Aleksander Aamodt Kilde, spécialiste de vitesse qui ne courait pas dimanche.

Alexis Pinturault doit désormais récupérer avant un prochain week-end crucial à Wengen (Suisse) avec un combiné, sa grande spécialité, et de nouveau un slalom, notamment.

L'Autrichien Marco Schwarz, médaillé de bronze aux Mondiaux sur la spécialité l'hiver dernier, a terminé 3e et retrouve le podium pour la première fois depuis s'être rompu les ligaments croisés d'un genou en février dernier.

Meilleur Français du week-end, Victor Muffat-Jeandet a signé son meilleur résultat dans la discipline depuis deux ans (5e) au lendemain de son podium sur le géant (3e).