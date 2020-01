Ski alpin: deux Suissesses sur le podium de la descente à Altenmarkt

La Suissesse Corinne Suter a remporté samedi la descente d'Altenmarkt-Zauchensee (Autriche), signant la première victoire de sa carrière en Coupe du monde et formant un podium inattendu avec l'Italienne Nicol Delago (à 29 centièmes) et sa compatriote Michelle Gisin (à 98 centièmes).

Après sa bonne performance à Lake Louise en décembre (3ème du Super G et 2ème de la descente), Corinne Suter, âgée de 25 ans, monte enfin sur la plus haute marche, affichant une progression régulière pour sa sixième saison sur le circuit.

Après sa 18ème place en Coupe du monde l'année dernière, elle pointe après cette victoire au 6ème rang du classement général.

La course au tracé raccourci, et interrompue par le brouillard, a également réussi aux surprenantes Nicol Delago, 24 ans, et Michelle Gisin, 26 ans, qui se sont imposées devant des favorites réduites au rôle de figurantes.

Le clan autrichien qui comptait faire des étincelles à domicile, dans le pays de Salzbourg, a placé cinq skieuses entre la 11ème et la 15ème place, dont Nicole Schmidhofer, lauréate du petit globe de cristal de descente la saison passée, victorieuse d'une descente de Lake Louise en décembre et qui n'avait pas caché ses ambitions sur cette épreuve.

La Tchèque Ester Ledecka, spécialiste du snowboard qui avait fait sensation en remportant également une descente à Lake Louise, devant Corinne Suter, a dû se contenter d'une 8ème place.

Immense favorite pour un quatrième gros Globe de cristal consécutif, l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui avait annoncé en début d'hiver vouloir prendre part à davantage de descentes cette année, avait fait l'impasse sur cette épreuve de vitesse, tout comme elle avait déclaré forfait pour celle de Val d'Isère en décembre, finalement annulée pour cause de météo.

La star du circuit féminin est attendue pour le combiné de dimanche à Altenmarkt (Super G et slalom) dans un nouveau duel avec la Slovaque Petra Vlhova, sa dauphine en grande forme, qui s'est également dispensée de la descente.