Ski alpin: Dressen retarde le sacre de Feuz, Kilde décevant

Pour six points... Le Suisse Beat Feuz, qui s'apprêtait à fêter sa 14e victoire et son 3e globe de descente consécutif, a finalement été devancé par l'Allemand Thomas Dressen jeudi à Saalbach.

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde pouvait profiter de la course pour prendre la tête du général, alors que ses deux rivaux Henrik Kristoffersden et Alexis Pinturault ne courent pas les descentes. Mais avec une 10e place, il reste 2e et s'est simplement replacé à 21 points de Kristoffersen.

Sous le soleil de Saalbach, qui a repris les épreuves prévues en Chine mais annulées à cause du coronavirus, Beat Feuz (33 ans) a dû croire qu'il tenait en main son 3e globe de descente consécutif, en réalisant le meilleur temps. Mais l'Allemand Thomas Dressen, qui s'élançait six dossards après le Suisse, est passé devant pour 7 centièmes.

Dressen devance ainsi quatre skieurs Suisses! Feuz donc, mais aussi Mauro Caviezel, 3e à 9 centièmes, Carlo Janka (4e à 26 centièmes) et Niels Hintermann (5e à 46 centièmes).

Il valide ainsi sa 5e victoire en Coupe du monde, toutes en descente, et déjà la 3e cette saison après Lake Louise (Canada) en novembre et sur sa neige natale de Garmisch (Allemagne) au début du mois.

Au classement du petit globe de descente, Beat Feuz compte 600 points dont 194 d'avance sur Dressen alors qu'il ne reste pus que deux descentes au programme (la victoire vaut 100 points).

Meilleur descendeur de ces dernières années (six victoires en trois ans sur la discipline), Beat Feuz devrait s'emparer d'un 3e petit globe consécutif à Kvitjfell (Norvège) le 7 mars alors que son principal concurrent, l'Italien Dominik Paris, s'est blessé au genou droit en janvier et a mis fin à sa saison.

Les Français n'ont pas réussi à jouer les premiers rôles: Maxence Muzaton est 8e (à 60 centièmes) et Johan Clarey 9e (à 64 centièmes).

En plus d'Aleksander Kilde, le Français Alexis Pinturault s'alignera vendredi sur le super-G prévu à Saalbach (à 11h00), où Henrik Kristoffersen n'a pas fait le déplacement.