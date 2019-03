Ski alpin: Feuz remporte un 2e globe de descente malgré la victoire de Paris

Dominik Paris aura tout tenté, mais c'est bien Beat Feuz, le plus régulier, qui remporte le globe de descente pour la 2e année d'affilée. Le Suisse s'est contenté d'une 6e place lors des finales mercredi à Soldeu (Andorre), alors que Paris a décroché la victoire.

L'Italien est le skieur en forme de la fin de saison: il a remporté mercredi devant le Norvégien Kjetil Jansrud (à 34/100) et l'Autrichien Otmar Striedinger (à 41/100) sa 6e victoire de la saison en Coupe du monde, la 3e de rang après la descente et le super-G de Kvitjfell (Norvège) début mars.

Paris a ainsi remporté quatre descentes cette saison mais c'est bien le Suisse Beat Feuz, plus régulier, qui s'empare du globe avec 540 points, 20 de plus que l'Italien.

Le costaud et potelé Beat Feuz (32 ans), originaire de la vallée de l'Emmental dans le canton de Berne, est monté six fois sur le podium en descente cette saison (une victoire à Beaver Creek en novembre, trois 2e places, deux 3e places).

Il remporte son 2e petit globe après une carrière marquée par les blessures (saison blanche en 2008-2009, rupture partielle d'un tendon d'Achille en 2015) et les coups d'éclat: il avait failli priver l'Autrichien Marcel Hirscher du gros globe de cristal en 2012.

Le champion du monde 2017 de descente et double médaillé olympique 2018 (bronze en descente, argent en super-G) complète ainsi un palmarès copieux, lui qui est monté sur 40 podiums en Coupe du monde (11 victoires).

Alors qu'il n'avait besoin que d'une 12e place, Feuz a terminé 6e à 64/100 de Dominik Paris mercredi.

Avec sa forme actuelle, l'Italien chanteur dans un groupe de heavy metal peut se consoler jeudi en allant chercher le premier globe de sa carrière lors du super-G: il est en tête du classement mais cinq autres skieurs peuvent encore prétendre au trophée (les Autrichiens Vincent Kriechmayr et Matthias Mayer, les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde et Kjetil Jansrud et le Suisse Mauro Caviezel).

Côté français, Matthieu Bailet termine 12e devant Johan Clarey 13e et Adrien Théaux 20e. Les Bleus ne sont montés sur aucun podium de descente cette année en Coupe du monde.