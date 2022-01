Ski alpin: Goggia débute un enchaînement décisif à Zauchensee

L'Italienne Sofia Goggia, ultradominatrice sur les épreuves de vitesse cet hiver, attaque samedi à Zauchensee (Autriche) un enchaînement de six courses qui doit la replacer au classement général et la mener en pleine confiance aux Jeux olympiques de Pékin (4-20 février).

Après huit courses consécutives de technique (géant et slalom), le circuit féminin propose avant les Jeux sept départs dont six en vitesse, à commencer par une descente samedi à Zauchensee et son magnifique schuss de départ.

"Je pense avoir réussi deux bons entraînements mais j'ai encore de la marge", a estimé vendredi Goggia, meilleur temps du 2e entraînement officiel.

"Je vais faire une analyse vidéo très précise avec les entraîneurs, pour savoir où gagner quelques centièmes, et je vais tout donner en course comme d'habitude. Il est important dans les semaines à venir d'être précis, à force je me crée une zone de confort qui perdure et me permet de me couper un peu de l'extérieur."

Avec quatre victoires en quatre descentes, et trois podiums dont deux victoires en quatre super-G cette saison, l'Italienne Sofia Goggia fait figure d'immense favorite pour la plupart des courses, et devrait engranger un maximum de points au classement général.

Elle est actuellement 3e à 309 points de l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui ne s'alignera pas sur la descente samedi mais n'a pas annoncé ses intentions pour le super-G.

Si Goggia brille ces prochaines semaines, elle pourrait lancer une fin de saison passionnante dans la course au gros globe face à Shiffrin, triple lauréate (de 2017 à 2019) et face à la Slovaque Petra Vlhova, tenante du titre et actuellement 2e à 55 points de l'Américaine.

Vlhova s'était contentée des épreuves techniques jusque-là mais elle sera bien aux départs à Zauchensee, à la fois pour chasser les points et pour se préparer aux Jeux olympiques, où elle fera partie des favorites notamment en combiné (descente + slalom).

L'Américaine Breezy Johnson, trois fois 2e en descente derrière Goggia cet hiver, a déclaré forfait pour ce week-end pour soigner une petite blessure à un genou.

Si elle confirme sa domination ces prochains jours, Goggia partira elle en grande favorite pour sa succession à Pékin après son titre de 2018 à Pyeongchang sur la descente.

Mais avec un tel enchaînement de courses, le risque de blessure existe sur ces épreuves à haute vitesse. Goggia avait déjà vécu un crève-coeur en se blessant il y a un an à Garmisch (sur la piste mais pas en course) et manquant "ses" Mondiaux italiens de Cortina d'Ampezzo.

Programme de la Coupe du monde de Zauchensee:

Samedi 15 janvier: descente à 10h45

Dimanche 16 janvier: super-G à 11h30