Ski alpin: Gut-Behrami, atteinte du Covid, forfait à Val d'Isère

La Suissesse Lara Gut-Behrami, qui figurait parmi les favorites des épreuves de la Coupe du monde de Val d'Isère ce week-end, a été testée positive au Covid-19 et est donc forfait, laissant le champ libre à ses rivales Sofia Goggia et Mirjam Puchner.

Lara Gut-Behrami était au départ du premier entraînement de descente jeudi à Val d'Isère (8e temps), déjà une performance seulement quatre jours après son impressionnante sortie de piste, mais elle a manqué celui de vendredi, sans que l'on connaisse dans un premier temps le motif de cette absence.

L'explication n'est arrivée que plusieurs heures plus tard: la double championne du monde (super-G et géant) et deux membres de l'encadrement de son équipe ont "ressenti de légers symptômes grippaux" et sont rentrés en Suisse. Les tests PCR menés par la suite "se sont révélés positifs pour les trois personnes".

"Lara Gut-Behrami a été placée en isolement et manquera donc les courses de ce week-end à Val d'Isère et la semaine prochaine à Courchevel", selon la même source.

Lara Gut-Behrami, âgée de 30 ans, a remporté le classement général de la Coupe du monde en 2016 et a terminé 2e en 2021 derrière la Slovaque Petra Vlhova.

Son forfait à Val d'Isère et Courchevel pourrait faciliter la tâche à la championne olympique italienne Sofia Goggia, intraitable sur les courses de vitesse (quatre podiums dont trois victoires en cinq courses).

La Bergamasque s'annonce redoutable sur la piste Oreiller-Killy où son engagement fait merveille: elle y a déjà décroché six podiums dont une victoire en descente l'hiver dernier.

Goggia a signé le meilleur temps du premier entraînement jeudi, puis le deuxième vendredi, devancée de 15 centièmes par l'Autrichienne Mirjam Puchner (3e chrono de l'entraînement de jeudi).

Sur le super-G dimanche, les participantes devront aussi composer avec l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui a surpris jeudi en annonçant sa présence sur cette seule course alors qu'elle avait prévu de faire l'impasse sur l'étape savoyarde, au coeur d'une saison où elle entend conserver sa fraîcheur physique et mentale.

Ses trois super-G probants (6e à Lake Louise puis deux fois 3e à Saint-Moritz) et sa position favorable au classement général (en tête 90 points devant Goggia) ont sûrement incité l'Américaine à tenter sa chance avant de faire le court trajet pour Courchevel où le circuit prévoit deux géants mardi et mercredi.

Programme de la Coupe du monde femmes de Val d'Isère:

Samedi 18 décembre: descente à 10h30

Dimanche 19 décembre: super-G à 11h00