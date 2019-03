Ski alpin: Kristoffersen est en feu, Hirscher devra patienter

Le Norvégien Henrik Kristoffersen enchaîne les victoires en géant: après Bansko (Bulgarie), le nouveau champion du monde de la spécialité a récidivé samedi à Kranjska Gora (Slovénie). Seulement 6e, l'Autrichien Marcel Hirscher n'est toujours pas assuré mathématiquement d'un 8e gros globe de cristal.

Après avoir terminé 2e de la première manche, le Français Alexis Pinturault a manqué l'occasion de monter sur un 54e podium de Coupe du monde à cause d'une 2e manche manquée (22e temps), terminant finalement 5e à 87/100.

Il connaissait une saison "moyenne", sans aucune victoire en Coupe du monde: il semble que le premier titre de champion du monde décroché sur le géant à Are (Suède) en février a libéré Henrik Kristoffersen (24 ans). Il a depuis enchaîné les victoires en géant à Bansko puis à Kranjska Gora samedi, après avoir déjà dominé la première manche.

Il devance deux surprises: son compatriote Rasmus Windingstad de 24/100 et le Suisse Marco Odermatt de 56/100 qui montent tous les deux pour leur première fois sur un podium de Coupe du monde.

Les deux skieurs ont réalisé d'importantes remontées en seconde manche: 5 places pour Windingstad (25 ans) et 12 places pour Odermatt, qui confirme les espoirs placés en lui.

Le jeune Suisse (21 ans) est en effet attendu comme un cador du ski mondial dans les années qui viennent notamment depuis une performance rare aux Mondiaux juniors en 2018 à Davos en Suisse: il avait remporté quatre titres individuels (descente, super-G, géant et combiné)!

Autre surprise: l'Autrichien Marcel Hirscher, qui pouvait valider mathématiquement un 8e gros globe de cristal consécutif et améliorer son propre record, n'a terminé que 6e de la course à 92/100 du vainqueur. C'est seulement la 2e fois en 22 géants de Coupe du monde qu'il sort du podium.

Avec 485 points d'avance au classement général sur son dauphin français Alexis Pinturault, 5e samedi, et alors qu'il reste cinq courses à disputer (et donc potentiellement 500 points à gagner), Hirscher doit patienter au moins jusqu'à dimanche et le slalom pour remporter officiellement le gros globe.

Un suspense purement comptable puisqu'Alexis Pinturault ne devrait pas s'aligner sur la descente des finales (une course par discipline) en Andorre la semaine prochaine. Hirscher réalise de toute façon une saison exceptionnelle et a déjà validé ses 6e petits globes de géant et de slalom.

Les autres Français ont déçu, Thomas Fanara est 16e pour son avant-dernière course en carrière, juste devant Victor Muffat-Jeandet, alors que Mathieu Faivre est sorti en 2e manche.