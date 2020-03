Ski alpin: Kvitfjell, étape essentielle après l'annulation des finales de Cortina

Qui va remporter le gros globe de cristal? Avec l'annulation des finales à Cortina d'Ampezzo (Italie), l'étape de Kvitfjell (Norvège) ce week-end devient essentielle dans la lutte pour la Coupe du monde de ski alpin entre Alexis Pinturault et Aleksander Aamodt Kilde.

Annoncée vendredi soir par la Fédération italienne, l'annulation des courses à Cortina d'Ampezzo du 16 au 22 mars, en raison de l'épidémie de coronavirus dans le pays le plus touché d'Europe (197 morts au total), condense la fin de saison en quatre courses contre huit.

Chez lui, Aleksander Aamodt Kilde aura la main avec deux courses de vitesse, sa spécialité.

La descente de samedi et le super-G de dimanche deviennent primordiales pour le Norvégien de 27 ans, qui doit absolument reprendre la tête de la Coupe du monde et creuser l'écart sur le Français, qui compte pour le moment 26 points d'avance.

Car après Kvitfjell, il ne restera plus que deux courses à Kranjska Gora (Slovénie) les 14 et 15 mars: un slalom géant plus favorable à Pinturault et surtout un slalom, discipline que Kilde ne dispute pas contrairement au Français.

Leader du classement depuis un enchaînement exceptionnel à Hinterstoder (Autriche) le week-end dernier (4e du super-G, victoires en combiné et en géant), le polyvalent Alexis Pinturault est de la partie à Kvitfjell.

"En temps normal, Kvitfjell, je n'y mettrais pas les pieds, mais c'est juste le contexte qui fait que ce serait bête de ne pas tenter cette chance, a-t-il indiqué. Mais ce n'est clairement pas un super-G à ma convenance."

- Pinturault en super-G et descente -

Il s'alignera sur le super-G dimanche et a rajouté la descente de samedi à son programme, sa première en Coupe du monde depuis plus de sept ans et Kitzbühel (Autriche) en janvier 2013.

La polyvalence du Français âgé de 28 ans, déjà vainqueur sur cinq disciplines dans sa carrière (slalom, géant, super-G, combiné, parallèle), s'arrêtait jusque là à la descente, la course la plus rapide du ski alpin, plutôt réservée aux gros gabarits.

Il n'en a disputé que quatre en plus de dix ans de présence en Coupe du monde, sans jamais marquer de points, avec un meilleur résultat lors des finales de Schladming (Autriche) en mars 2012 (16e, seuls les 15 premiers marquent des points lors des finales, contre les 30 premiers habituellement).

A Kvitfjell, Aleksander Aamodt Kilde a montré les muscles en dominant largement les deux entraînements de descente jeudi et vendredi. Alexis Pinturault a réalisé le 20e temps jeudi et le 25e vendredi.

Troisième skieur en course pour le premier gros globe de cristal depuis la retraite de l'octuple vainqueur autrichien Marcel Hirscher, le Norvégien Henrik Kristoffersen a décidé lui de ne pas faire le déplacement dans son propre pays, sur des épreuves qu'il ne maîtrise pas.

Spécialiste des épreuves techniques (géant et slalom), il se réserve pour Kranjska Gora. L'annulation des finales enterre quasiment tous ses espoirs, alors qu'il compte déjà 107 points de retard sur Alexis Pinturault.

Programme de la Coupe du monde messieurs de Kvitfjell:

Samedi 7 mars: descente, à partir de 11h00

Dimanche 8 mars: super-G, à partir de 10h30