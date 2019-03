Ski alpin: l'Italien Dominik Paris remporte la descente de Kvitfjell

L'Italien Dominik Paris a remporté samedi la descente de Kvitfjell en 01 minute 45 secondes et 74/100e, devançant le Suisse Beat Feuz (2e) de 25/100e et l'Autrichien Matthias Mayer (3e) de 37/100e.

Sous un beau soleil, Paris a été en retard sur tout le parcours avant de faire la différence sur le bas de la piste et remporter sa quatrième victoire cette saison après les descentes prestigieuses de Bormio et Kitzbuehel, et le super-G de Bormio.

Le champion du monde de descente, le Norvégien Kjetil Jansrud a pris la 8e place à plus d'une seconde.