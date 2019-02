Ski alpin: Lara Gut-Behrami monte sur le podium de la descente de Crans-Montana après vérification

La Suissesse Lara Gut-Behrami a pris samedi la 3e place de la descente de Crans-Montana (Suisse), derrière l'Italienne Sofia Goggia et la Suissesse Joana Haehlen, après vérification de l'ensemble des résultats à la suite de nombreux problèmes techniques.

Les temps de quatre Suissesses (Lara Gut-Behrami, Joana Haehlen, Priska Nufer et Jasmine Flury) n'ont pas été pris à leur passage sur la ligne d'arrivée et elles ont dû attendre plusieurs minutes avant de voir une performance s'afficher.

La cérémonie des fleurs, qui se déroule traditionnellement dans la zone d'arrivée en bas de la piste après la course, a été effectuée sur la base de "résultats non officiels" et "tous les temps vont être vérifiés", a indiqué la Fédération internationale de ski (FIS).

L'Italienne Sofia Goggia est montée sur la plus haute marche du podium de cette première cérémonie protocolaire, aux côtés de la Suissesse Joana Haehlen et de l'Autrichienne Nicole Schmidhofer.

Mais plus de cinq heures après le départ de la course, les temps des quatre Suissesses ont été officiellement corrigés, plus rapides de 12 à 15 centièmes de secondes, permettant notamment à Gut-Behrami de prendre la 3e place à Schmidhofer.