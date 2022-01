Ski alpin: le Norvégien Kilde remporte la première descente de Kitzbühel

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a confirmé vendredi sa forme étincelante en vitesse en remportant la première des deux descentes de Kitzbühel, légèrement écourtée en raison du vent, devant un double exploit des Français Johan Clarey et Blaise Giezendanner.

Kilde, déjà vainqueur la semaine dernière de la première descente de Wengen, s'offre le premier doublé Lauberhorn-Streif depuis les victoires du Suisse Didier Défago en 2009 sur ces deux pistes mythiques, situées respectivement en Suisse et en Autriche.

Mais les Bleus, en quête d'un premier podium en vitesse depuis le début de saison, ont supplanté tous les autres favoris, du leader suisse du classement général Marco Odermatt (5e) au double vainqueur de l'an dernier, Beat Feuz, seulement 8e.

Battu de 42/100e par Kilde, Johan Clarey, déjà 2e et 4e en 2021 à Kitzbühel, bat à 41 ans son propre record du plus vieux skieur sur un podium de Coupe du monde.

Et la surprise est encore plus grande pour Blaise Giezendanner, parti avec le dossard 43, et qui, à 30 ans, n'avait jamais fait mieux qu'une 8e place lors du super-G de Jeongseon en 2016: il prend la troisième place à 63/100e.

Au classement général, Marco Odermatt conserve néanmoins 335 points d'avance sur Aleksander Aamodt Kilde, double leader des classements de la descente et super-G.

Une deuxième descente est prévue dimanche après un slalom samedi.