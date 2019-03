Ski alpin: le retour au sommet de Pinturault

Au bout d'une saison qui a marqué son retour au sommet, Alexis Pinturault a enfin décroché la victoire sur un géant: il a remporté samedi la course des finales de la Coupe du monde à Soldeu (Andorre), loin devant Marcel Hirscher (6e).

Avec cette victoire, combinée à la 11e place du Norvégien Henrik Kristoffersen, Pinturault est assuré de terminer 2e du classement général de la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière. Il marque également son territoire en vue de la saison prochaine.

"C'était un peu l'objectif de l'année, revenir sur la plus haute marche du podium, a apprécié Pinturault. Je n'avais pas de doute (sur ma capacité à gagner) car techniquement je savais que c'était bien mieux que l'an dernier. Je savais qu'il fallait travailler, et je pense qu'il y a encore un peu de travail dans certaines conditions".

Après deux saisons loin de ses attentes (4e et 6e du général), marquées notamment par des pleurs de frustration aux Mondiaux de Saint-Moritz en 2017, Pinturault (27 ans) a décidé de revenir aux sources de son ski l'été dernier.

Fini les ambitions élevées en vitesse et la volonté de se démultiplier pour tenter de devancer le roi du ski Marcel Hirscher. Il a travaillé en slalom, il réalise pour l'instant sa meilleure saison, et a tout tenté pour revenir à son meilleur niveau en géant: après une 3e place et une régularité retrouvée cet hiver, il ne manquait plus que la victoire, décrochée samedi, sa 11e en carrière dans la discipline.

Il a également remporté cet hiver son premier titre mondial sur le combiné à Are (Suède) en février, ainsi qu'une médaille de bronze en géant.

"Mon objectif cette année était de reconstruire en slalom, et de revenir sur le devant de la scène en géant, afin d'aller dans la direction de ce que je veux, le gros globe", expliquait-t-il à l'AFP vendredi. "Je sais ce qu'il faut mais la barre est très haute".

- 23e victoire en carrière -

Comme il reste le patron en combiné (une victoire et le petit globe en Coupe du monde), tous les espoirs sont de nouveau permis pour le futur, mais aussi pour dimanche sur le slalom, la dernière course de la saison.

Pour sa 23e victoire en carrière, nouveau record pour un Français (il co-détenait le précédent record avec Carole Merle), Pinturault a d'abord dominé la première manche avant de contrôler le retour du jeune Suisse Marco Odermatt (21 ans), 2e à 44/100.

Le Suisse enchaîne un deuxième podium consécutif après sa 3e place à Kranjska Gora (Slovénie) la semaine dernière: il est attendu comme un cador du ski mondial dans les années à venir, notamment depuis une performance rare aux Mondiaux juniors en 2018 à Davos en Suisse: il avait remporté quatre titres individuels (descente, super-G, géant et combiné)!

Le Slovène Zan Kranjec complète le podium à 1 sec 03, son 2e cette saison.

Dans la continuité de ses dernières performances, le roi du ski Marcel Hirscher, semblant manquer de mordant, n'a terminé que 6e de la course à 1 sec 74. L'Autrichien était de toute façon déjà assuré de remporter son 6e globe de géant et le classement général, son 8e consécutif, un record.

"Le résultat n'est pas celui que j'espérais, mais je reste heureux de ce 6e globe en géant", a indiqué Hirscher.

L'ultime géant de l'hiver a permis au Français Thomas Fanara de faire ses adieux: après être sorti en première manche, il a joué le rôle d'ouvreur sur le 2e tracé. Semblant très ému, le public lui a réservé une ovation et quelques coéquipiers de l'équipe de France une douche de champagne et des accolades, pour saluer le spécialiste du géant auteur de 14 podiums en 14 ans de carrière au plus haut niveau.

Les autres Français ont tous marqué des points, Mathieu Faivre a terminé 5e, Victor Muffat-Jeandet 9e et Thibaut Favrot 14e.