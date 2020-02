Ski alpin: mauvais temps sur Sotchi, où Shiffrin est absente

L'absence de la skieuse américaine Mikaela Shiffrin, au repos, pourrait rebattre les cartes ce week-end dans les épreuves de vitesse à Rosa Khutor (Russie), où une descente et un super-G sont programmés... si la météo le permet.

La station russe retrouve ce week-end les épreuves de ski après une édition gâchée l'an passé par de fortes chutes de neige qui avaient contraint les organisateurs à annuler les deux courses au programme. Et l'épreuve risque de connaître un sort similaire cette année.

Après le brouillard qui a empêché la tenue des entraînements mercredi et jeudi, des chutes de neige ont provoqué vendredi l'annulation du dernier entraînement. De quoi chambouler le programme: pour que la descente soit disputée, il faut qu'au moins un entraînement soit validé. Celui-ci a été reprogrammé samedi matin, retardant le départ de la descente.

Si course il y a, elle se déroulera sans Mikaela Shiffrin, en route vers un quatrième gros globe de cristal consécutif. L'Américaine, qui avait déjà fait l'impasse sur Rosa Khutor l'an passé, a annoncé mardi vouloir "prendre une semaine +off+ pour se reposer et profiter d'un bon bloc d'entraînement".

La championne de 24 ans, qui compte six succès cette saison, est largement en tête du classement général de la Coupe du monde avec 370 points de plus que sa poursuivante italienne, Federica Brignone.

Elle reste sur un week-end de Coupe du monde excellent à Bansko (Bulgarie), avec deux victoires en descente et en super-G, des épreuves de vitesse alors qu'elle est spécialiste des épreuves "techniques" (slalom et géant).

Son absence à Sotchi sera d'autant plus remarquée que les autres skieuses peinent à se démarquer. La descente de Bansko avait piégé de nombreuses favorites qui n'ont pas réussi à terminer la course, notamment la championne olympique italienne Sofia Goggia.

La Suissesse Corinne Suter pourrait donc creuser l'écart au classement du globe de descente, où elle compte 16 points d'avance sur Shiffrin. Quant au classement du globe du super-G, dont Shiffrin est la tenante du titre, il est également très incertain et Corinne Suter, l'Allemande Viktoria Rebensburg l'autre Suissesse Lara Gut-Behrami pourraient reprendre des points cruciaux à Shiffrin, actuellement en tête.

Les meilleures chances françaises reposent sur Romane Miradoli, qui a terminé 7e et 15e des deux descentes à Bansko.

Programme de la Coupe du monde dames de Sotchi:

Samedi 31 janvier: descente, entraînement à partir de 08H00 puis course à partir de 10h30

Dimanche 1er février: super-G, à partir de 09H00