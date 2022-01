Ski alpin: nouveau podium pour Worley, 2e à Kranjska Gora

En pleine forme, Tessa Worley (2e) a signé sur le géant de Kranjska Gora (Slovénie) samedi un deuxième podium consécutif à moins d'un mois des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février).

Après sa victoire la semaine dernière à Lienz (Autriche), Worley a seulement buté sur la Suédoise Sara Hector, intouchable samedi et victorieuse avec 96/100 d'avance sur la Française. L'Italienne Marta Bassino a complété le podium à 1 sec 32/100 de la gagnante.

A 32 ans, Tessa Worley affiche une forme éblouissante et vient de terminer 5e, 4e, 1re et donc 2e de ses quatre derniers géants, sa discipline forte, dont elle est la skieuse avec le plus de victoires sur le circuit (15).

C'est son 4e podium dans la station slovène, dix ans après avoir remporté la course.

"Je suis très contente de cette course et des deux manches, j'ai fait mon ski. Sara (Hector, la vainqueure) a été incroyable, il faut savoir reconnaître quand ses concurrentes sont au dessus", a-t-elle indiqué après la course.

Double championne du monde de la discipline, Worley n'a jamais brillé aux Jeux olympiques (16e en 2010, blessée en 2014, 7e en 2018). Elle se présentera en sérieuse candidate au podium le 7 février sur le géant à Yanqing.

"Avant les JO, je préfère être dans cette position que l'inverse. Je pense pouvoir encore monter en puissance. Je parviens à trouver cet +état d'esprit olympique+ sur ces courses de Coupe du monde, à le tester avant les Jeux c'est très bien."

- Hector impériale -

D'ici là, il lui reste le géant de Kronplatz le 25 janvier et deux super-G à Zauchensee (Autriche) et Cortina d'Ampezzo (Italie) les deux prochains weekends, une discipline sur laquelle elle cherche la qualification olympique.

Déjà deuxième de la première manche dans la pénombre de Kranjska Gora, la Bornandine n'a par contre rien pu faire contre la Suédoise Sara Hector, l'autre skieuse en forme du moment.

Meilleur temps sur les deux tracés, Hector s'est montrée impériale sans la station slovène, qui a repris les courses de Maribor, faute de neige.

La Suédoise de 29 ans a enchaîné un quatrième podium consécutif (2e puis vainqueure sur les deux courses de Courchevel, 3e à Lienz) et pris la tête du classement de la spécialité à Mikaela Shiffrin.

L'Américaine, qui avait raté la course de Lienz à cause d'un test positif au Covid-19, n'a terminé que 7e samedi à 2 sec 05/100.

Elle conserve tout de même la tête du classement général de la Coupe du monde, 135 points devant la Slovaque Petra Vlhova, seulement quinzième à 2 sec 55/100. Surtout, Shiffrin a profité de la non qualification pour la 2e manche de Sofia Goggia, qui n'a marqué aucun point.

L'Italienne, spécialiste de vitesse, pointe désormais à 209 points de Shiffrin.

Coralie Frasse-Sombet a terminé 18e, Clara Direz 21e.

Les skieuses enchaînent avec un slalom dans la station slovène dimanche.