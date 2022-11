Ski alpin: Odermatt prend sa revanche sur Kilde lors du super-G de Lake Louise

Troisième et dominé la veille par Aleksander Aamodt Kilde en descente, Marco Odermatt a pris sa revanche en remportant le super-G de Lake Louise dimanche.

Kilde termine à 37 centièmes du Suisse. Le champion olympique autrichien Matthias Mayer est 3e à 78 centièmes.

Éblouissant, Marco Odermatt a fait preuve de toute son agilité habituelle pour déjouer les pièges de la piste canadienne à grande vitesse et dominer largement la concurrence, Kilde mis à part.

Depuis la saison dernière, les deux hommes se livrent un superbe duel sur les épreuves de vitesse, à l'avantage de Kilde en descente et serré en super-G. Le Suisse profite toutefois de sa domination totale en géant pour trôner en haut du classement général, qu'il avait écrasé au printemps dernier.

Avec sa 13e victoire en Coupe du monde, la cinquième en super-G, Odermatt mène au général 80 points devant Kilde.

Le Suisse avait déjà gagné le géant d'ouverture à Sölden fin octobre et semble, à 25 ans, au sommet de son art.

Les Français ont réussi une course solide dans l'Alberta: Matthieu Bailet a pris la 5e place à 1 sec 16, Nils Allègre la 8e à 1 sec 28, Alexis Pinturault la 12e à 1 sec 39.

"Je suis très satisfait, surtout au vu des conditions pas faciles avec un manque de visibilité notamment", a apprécié Bailet.

"Je suis vraiment content de la manière dont j'ai skié, je me suis bien senti dès le début de la course. Après un été très compliqué, je suis vraiment fier de moi", a lancé Allègre.

La course a été interrompue une vingtaine de minutes après la lourde chute de Mauro Caviezel. Après plusieurs minutes au sol, le Suisse de 34 ans s'est relevé, le visage tuméfié, avant d'être évacué par hélicoptère.

Vainqueur du petit globe de la spécialité en 2020, Caviezel n'avait plus skié en Coupe du monde depuis près de deux ans après avoir subi une importante commotion cérébrale en janvier 2021.

Les conditions se sont montrées changeantes à Lake Louise, avec un ciel gris qui s'est couvert de plus en plus jusqu'à proposer des flocons aux derniers dossards. Au lieu de trois courses (une descente et deux super-G), la station canadienne en a organisé deux (descente samedi, super-G dimanche) à cause des mauvaises conditions de vendredi.

Après le Canada, les skieurs rejoignent les Etats-Unis et le Colorado pour deux descentes et un super-G à Beaver Creek la semaine prochaine.