Ski alpin: Shiffrin gagne la dernière course de la saison, le géant de Soldeu, sa 88e victoire

L'Américaine Mikaela Shiffrin a parfaitement conclu la saison de ski alpin dimanche lors du géant de Soldeu (Andorre) avec une 88e victoire en Coupe du monde, améliorant son propre record.

Shiffrin, pour son 14e succès de l'hiver, a devancé la Norvégienne Thea Louise Stjernesund et la Canadienne Valérie Grenier.

"Je me sens bien. C'est incroyable. On s'est battu avec les filles sur ce second run. J'espère revenir l'année prochaine et faire aussi bien. Je vais retourner aux Etats-Unis, aller un peu à la plage, j'espère que tu viendras!", a-t-elle lancé, hilare, au micro de la Fédération internationale de ski (FIS) tenu par son compagnon skieur Aleksander Aamodt Kilde.

La skieuse de 28 ans termine une saison d'anthologie qui l'aura vue dépasser les records de victoire en Coupe du monde de sa compatriote Lindsey Vonn (82), puis du Suédois Ingemar Stenmark (86), une marque historique du ski alpin.

Shiffrin a relégué loin la concurrence pour remporter pour la 5e fois le classement général de la Coupe du monde (après 2017, 2018, 2019 et 2022) avec 2.206 points, le deuxième meilleur total de tous les temps derrière le record de la Slovène Tina Maze (2.414 points en 2013).

L'Américaine, victorieuse des petits globes du slalom et du géant, a également été sacrée championne du monde du géant en février à Méribel, en plus de deux médailles d'argent (super-G et slalom).

Au passage, elle est devenue dimanche la skieuse la plus victorieuse de l'histoire du circuit mondial en géant (21 succès), devant la Suissesse Vreni Schneider (20).

De retour au sommet après quelques années un peu moins faciles, elle semble sans limite et pourrait amasser dans les années à venir un palmarès unique.

Pour la dernière course de la saison, Tessa Worley a pris la 11e place et Coralie Frasse-Sombet la 16e.

Frasse-Sombet, 86 départs en Coupe du monde depuis un peu plus de dix ans, a annoncé qu'elle prenait sa retraite à 31 ans.