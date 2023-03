Ski alpin: Shiffrin manque le record à Kvitjell, triplé autrichien

Le record de victoires en Coupe du monde attendra: l'Américaine Mikaela Shiffrin s'est classée septième dimanche du super-G de Kvitfjell (Norvège), remporté par l'Autrichienne Nina Ortlieb au terme d'une course folle chamboulée par les conditions météo.

Le podium est 100% autrichien, avec Stephanie Venier sur la deuxième marche et Franziska Gristch sur la troisième.

Assurée depuis la veille d'un cinquième titre au classement général de la Coupe du monde, Shiffrin avait l'opportunité d'égaler la marque historique du Suédois Ingemar Stenmark en cas de 86e victoire sur le circuit.

Dans une course compliquée par la neige tombant sur la station norvégienne en première moitié de course et par l'interruption provoquée par la lourde chute de la Néo-Zélandaise Alice Robinson, la star américaine du ski alpin a été pénalisée par son dossard 7, défavorable.

Longtemps sur le podium virtuel, elle a finalement terminé à près d'une seconde d'Ortlieb.

Partie comme Venier et Gritsch en fin de manche avec une meilleure visibilité, l'Autrichienne de 26 ans a profité de l'arrêt des chutes de neige pour s'imposer et signer sa deuxième victoire en Coupe du monde, trois ans après la première.

"Cette victoire fait plaisir", a confié Ortlieb après la course. "C'est incroyable, même si quand je suis passée les conditions étaient meilleures que pour les autres. C'est une belle progression pour moi", a estimé celle qui signe le quatrième podium de sa carrière.

- "Course faussée" -

Le record attendra donc pour Mikaela Shiffrin, qui aura six nouvelles possibilités le week-end prochain à Are (Suède), puis en Andorre la semaine suivante pour égaler voire dépasser Stenmark.

L'Italienne Sofia Goggia, deuxième de la descente samedi à Kvitfjell, a terminé à la 4e place, à 7/10e avec le dossard 16, mais a vivement critiqué les conditions de course.

"Les conditions étaient très difficiles, c'est incroyable, nous sommes descendues dans des conditions criminelles", a pesté l'Italienne au micro d'Eurosport.

"La course a été faussée, le soleil est revenu après le dossard 25, mais c'est le ski, il y a plein de variables qu'on ne contrôle pas", a-t-elle estimé un peu plus tard.

Egalement parties dans de mauvaises conditions météo, les Françaises Tessa Worley et Laura Gauché terminent très loin, respectivement 35e et 39e. La première tricolore est Camille Cerutti, 23e.

Cinquième de la descente samedi, Shiffrin est assurée de remporter le classement général, pour la cinquième fois après 2017, 2018, 2019 et 2022.

Elle totalise 1828 points et compte plus de 800 points d'avance sur sa dauphine, la Suissesse Lara Gut-Behrami (1007 pts).

L'Américaine a rebondi cette saison après sa déception aux Jeux olympiques de Pékin l'an dernier, dont elle est repartie sans aucune médaille. Cet hiver, elle est éblouissante sur les pistes avec 14 podiums en Coupe du monde, dont 11 victoires, et trois médailles, dont un titre en géant, lors des Mondiaux-2023.

Au classement de la Coupe du monde de super-G, l'Italienne Elena Curtoni, 12e dimanche, reste en tête avec 332 points, devant Gut-Behrami (313) et l'Autrichienne Cornelia Huetter (307). Le globe de la spécialité sera attribué lors des finales de Soldeu (Andorre), du 15 au 19 mars.