Ski alpin: sous la pluie, Noël renoue avec la victoire à Chamonix

Près d'un an après sa dernière victoire, Clément Noël a de nouveau goûté au succès sur le slalom de Coupe du monde disputé samedi à Chamonix sous un véritable déluge.

Noël a devancé le Suisse Ramon Zenhäusern de 16/100e et l'Autrichien Marco Schwarz de 19/100e.

De Chamonix 2020 (le 8 février) à Chamonix 2021, Clément Noël a terminé une étrange boucle. Entre ses deux victoires, dix mois sans slalom déjà, à cause de la pandémie de coronavirus, puis sept courses de "disette" depuis décembre pour le jeune champion (23 ans), une première pour lui depuis son premier succès en janvier 2019.

Frustré par son début de saison à deux podiums "seulement", durant lequel il n'avait pas réussi à skier juste sur deux manches pleines, Noël a enfin obtenu ce qu'il était venu chercher: une victoire ou rien. Une performance qui s'inscrit dans la continuité de son début de semaine avec une 2e place mardi soir à Schladming (Autriche).

- "Un poids en moins" -

"Ça fait du bien. C'était une très belle journée, a salué Noël en zone mixte, en contradiction avec la météo. Ce n'était pas une journée parfaite comme l'année dernière où on avait le soleil, la neige dure et le public. Cette année, on n'a pas de public c'est un peu différent. Mais ça reste une journée assez géniale, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné."

"Ca fait un poids en moins, c'est sûr. Gagner une course dans l'hiver, c'est au moins ce que je voulais faire, j'aimerais bien qu'il y en ait plus (des victoires), j'aimerais bien faire autre chose, mais ce qui est passé est passé, sur les quatre dernières courses j'ai fait deux fois deuxième et une fois premier, c'est très très bien. Pour l'instant je savoure ça, on se reconcentrera pour demain et les championnats du monde (8-21 février)."

Surprise du jour, le Suisse Luca Aerni, le 2e à s'élancer sur le second tracé, a eu le temps de claquer une manche extraordinaire avant que la pluie ne redouble d'intensité pour se transformer en déluge. Aerni a remonté 25 places (de 29e à 4e) mais il a buté sur les trois meilleurs du jour.

Après la première manche, le suspense était total entre les trois premiers -Schwarz devant Zenhäusern (à 02/100e) et Noël (à 03/100e)- qui avaient creusé l'écart sur la concurrence.

Mais Noël a eu le dernier mot, malgré quelques petites fautes, sur une neige rendue très difficile par la pluie, qui a aussi gêné la visibilité des skieurs.

Le Vosgien aura même une deuxième occasion de gagner dimanche sur un nouveau slalom, pour se rapprocher de ses standards habituels (trois victoires par saison les deux derniers hivers).

- "Des pensées négatives" -

Solide malgré tout, Zenhäusern est monté sur son deuxième podium de la saison et Schwarz sur son 7e en 8 courses (deux victoires)!

Ultra-régulier, l'Autrichien reste solide leader du classement de la spécialité avec 162 points de plus que le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, seulement 9e samedi.

Leader du général, Alexis Pinturault a réussi à assurer l'essentiel sans être complètement saignant. Alors qu'il restait sur deux podiums consécutifs en slalom, il a pris la 8e place.

"Je suis satisfait de ma course, c'est très honnête même si je fais une faute sur la première manche, a-t-il indiqué en zone mixte. Mais c'est honnête, je ne me sentais pas bien du tout ce matin, j'avais des pensées négatives. Il y a des jours avec et des jours sans, aujourd'hui c'était un jour sans. Je suis très content de finir avec un top-8 dans un jour comme ça."

Avec 32 points marqués il reste toujours un solide leader du classement général, avec 266 points d'avance sur Marco Schwarz désormais, passé devant le Suisse Marco Odermatt, qui ne dispute pas les slaloms.

Aux deux-tiers de la saison (24 courses sur 37), Pinturault semble plus que jamais parti pour devenir le premier Français à remporter le gros globe de cristal depuis Luc Alphand en 1997.

Victor Muffat-Jeandet a terminé 13e et Jean-Baptiste Grange 20e.