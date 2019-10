Ski alpin: "Un excellent moyen de commencer la saison", estime Alexis Pinturault

Le Français Alexis Pinturault, vainqueur du géant d'ouverture de la Coupe du monde de ski alpin à Sölden dimanche, estime que c'est "un excellent moyen de commencer la saison".

Question: Est-ce que ce 24e succès en Coupe du monde est une forme de soulagement après la pression mise sur vos épaules de favori pour le gros globe cet hiver?

Réponse: "Un soulagement? Non pas vraiment, on ne vient jamais sur les courses pour prouver quelque chose, mais c'est sûr que c'est un excellent moyen de commencer la saison. On est très content, mais l'hiver est très long, tout peut changer d'une course à l'autre. En tout cas, celle-là s'est très bien passée. Mais beaucoup d'athlètes peuvent corriger le tir d'ici à Beaver Creek et le prochain géant (8 décembre), à commencer par Henrik Kristoffersen (18e à Sölden).

Q: Comment expliquez-vous votre bonne passe en géant (deux succès consécutifs après celui de Soldeu en mars)?

R: "Ça allait déjà mieux en fin d'hiver dernier. Le matériel mis à ma disposition a fait des progrès ces derniers mois, il y a aussi plein de petits détails techniques que j'ai corrigés avec les coaches, on n'a rien lâché en essayant de faire des manches pleines le plus souvent possible. On a bien bossé aussi ces dernières semaines."

Q: "Vous sentez que vous avez un peu de marge sur vos rivaux?"

R: "Oh aujourd'hui, je n'avais pas vraiment de marge. Il faut toujours être à 100%, en première comme en deuxième manche."

Propos recueillis en conférence de presse