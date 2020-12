Ski alpin: Vinatzer devant, Noël à la faute sur la 1re manche du slalom d'Alta Badia

L'Italien Alex Vinatzer a réalisé le meilleur temps de la première manche du slalom d'Alta Badia (Italie) lundi, alors que le Français Clément Noël a commis une grosse faute lui coûtant la qualification.

Vinatzer (21 ans) ne compte qu'un seul podium et aucune victoire en Coupe du monde mais il est le seul à avoir pu créer des écarts en première manche: il a devancé le Suisse Daniel Yule de 27 centièmes de seconde et l'Autrichien Michael Matt de 36/100e.

La lutte pour le podium s'annonce très serrée avec les Norvégiens Sebastian Foss-Solevaag et Henrik Kristoffersen à 37 et 40/100e de seconde et le Français Alexis Pinturault, 6e à 42/100e au lendemain de sa victoire sur le géant.

Clément Noël a commis une énorme faute sur le haut du tracé qui lui coûte la qualification pour la 2e manche prévue à 13h00.

Victor Muffat-Jeandet est bien placé, 7e à 49/100e, après le passage des 30 meilleurs skieurs.