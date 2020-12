Ski à Alta Badia et Madonna: dix mois plus tard, le slalom masculin revient

Plus de dix mois après leur dernière course, une coupure exceptionnelle due au Covid-19, les slalomeurs de la Coupe du monde de ski alpin enfilent enfin un nouveau dossard à Alta Badia (Italie) dans les Dolomites.

Le 8 février 2020, le Français Clément Noël gagne devant un public bruyant dans son pays à Chamonix. Un siècle semble s'être écoulé depuis le dernier slalom...

Entre-temps, la pandémie de nouveau coronavirus a fait annuler les dernières courses de la saison 2020, modifier les calendriers de cet hiver, repoussant la date du premier slalom hommes, et forcé les fans à rester à la maison.

Après un géant programmé dimanche, les as des piquets serrés retrouvent lundi leur discipline favorite.

"On s'impatiente, on n'a pas fait un slalom depuis Chamonix, ça fait un long break, et ça fait du bien de repartir", raconte Clément Noël, qui a devancé l'appel du slalom en prenant deux départs en géant début décembre à Santa Caterina (Italie), sans réussite (pas qualifié en deuxième manche).

Une fois sortis de leur hibernation, les slalomeurs ont par contre intérêt à être bien réveillés.

Car ils vont enchaîner dès mardi dans les Dolomites avec une course nocturne à Madonna di Campiglio, avant de disputer sept courses en janvier, le traditionnel "mois du slalom".

- "Une vraie part de doute" -

"J'aime enchaîner les courses, donc ce n'est pas grave, il faudra gérer la fatigue, bien s'isoler, faire très attention, ce ne sera pas le moment d'avoir un test positif (au Covid)", prévient Noël, 2e du globe de la spécialité pour seulement deux points derrière le Norvégien Henrik Kristoffersen en début d'année.

"La confiance est plus facile à acquérir avec les courses, c'est là où l'on se situe, donc j'ai toujours une vraie part de doute avant le début de saison, je ne sais pas vraiment où j'en suis même si je suis performant à l'entraînement", ajoute-t-il malgré ses six victoires en deux hivers.

Le Français âgé de 23 ans devra faire face aux autres purs spécialistes, les Suisses Daniel Yule et Ramon Zenhäusern, mais aussi aux polyvalents qui luttent pour le classement général comme Henrik Kristoffersen et Alexis Pinturault.

Programme des Coupe du monde hommes d'Alta Badia et de Madonna di Campiglio:

Dimanche 20 décembre: géant, 1re manche à 10h00, 2e manche à 13h30

Lundi 21 décembre: slalom, 1re manche à 10h00, 2e manche à 13h00

Mardi 22 décembre: slalom à Madonna di Campiglio, 1re manche à 17h45, 2e manche à 20h45