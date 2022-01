Ski de bosses: 2e victoire consécutive pour Perrine Laffont, accident chez les hommes

La Française Perrine Laffont a remporté jeudi la compétition de Coupe du monde de ski de bosses à Deer Valley (Etats-Unis), cinq jours après sa victoire à Mont Tremblant (Canada).

Avec 80,20 points lors de la finale à six, Laffont a devancé de justesse la Japonaise Anri Kawamura (80,03) et l'Australienne Jakara Anthony (79,84), qui s'était pourtant montrée dominatrice en qualifications et lors du premier run de la finale.

Laffont s'empare du dossard jaune de leader de la Coupe du monde et engrange de la confiance à trois semaines seulement des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février).

Avec sa 24e victoire sur le circuit mondial, la 3e cette saison, la championne olympique en titre retrouve les sommets après un début de saison difficile marqué par des résultats moins bons que d'habitude, et par une lourde chute à l'Alpe d'Huez en décembre.

Les skieuses enchaînent avec une deuxième compétition vendredi à Deer Valley, la dernière avant les JO.

Aucun Français ne s'est qualifié pour la finale hommes, remportée par le Canadien Mikael Kingsbury, mais surtout marquée par l'effrayant accident de l'Américain George McQuinn.

Lors de la finale à six, le skieur de 23 ans s'est présenté déséquilibré sur l'un des deux sauts et a heurté violemment le tremplin avec l'arrière de la tête, s'envolant apparemment inanimé à plusieurs mètres et retombant lourdement sur la piste qu'il a continué de dévaler à plat ventre, inerte.

McQuinn a été évacué sur une civière quelques minutes plus tard, sous les regards inquiets des spectateurs et de ses concurrents.

Dans la soirée, la Fédération américaine de ski a donné des nouvelles rassurantes de McQuinn, qui "a immédiatement des soins médicaux et est actuellement réactif et dans un état stable".