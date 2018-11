Ski: un an après, le souvenir de David Poisson toujours présent à Lake Louise

Un an après la disparition brutale du Français David Poisson dans la station voisine de Nakiska, Lake Louise accueille samedi et dimanche les premières épreuves de vitesse de la Coupe du monde 2018-19 de ski alpin.

Ils n'ont pas oublié "DP" qui a trouvé la mort à 35 ans le 13 novembre 2017 en percutant un arbre lors d'une descente d'entraînement à Nakiska.

Le petit autocollant en forme de coeur aux couleurs du drapeau français frappé des lettres D et P est toujours collé sur les casques de ses coéquipiers français.

Et le 13 novembre dernier, les équipes nationales en stage à Copper Mountain, au Colorado, se sont rassemblées pour une petite cérémonie en souvenir du médaillé de bronze de la descente des Mondiaux-2013.

"Personne n’oubliera jamais David", rappelait en octobre dernier le patron de l'équipe de France, David Chastan.

Le souvenir du drame est d'autant plus vivace que le premier entraînement sur la piste de Lake Louise mercredi a rappelé que la descente était une discipline dangeureuse.

Le Canadien Manuel Osborne Paradis a été victime d'une lourde chute et a dû être évacué par hélicoptère.

Bilan, double fracture du tibia-péroné de la jambe gauche, opération et fin de saison pour le médaillé de bronze du super-G des Mondiaux-2017.

Cette chute a fait une autre "victime", son compatriote et ami Erik Guay qui a aussitôt décidé de mettre un terme à sa carrière à 37 ans.

- Svindal au départ malgré une opération -

"J'étais quelques dossards après +Manny+ quand j'ai entendu qu'il était tombé et qu'il fallait qu'il soit évacué par hélicoptère, je savais que ce n'était pas une bonne nouvelle", a confié le double champion du monde et vainqueur de la Coupe du monde de super-G en 2010.

"Je me suis dit +Et si cela m'arrivait à moi maintenant, je ne sais pas si j'aurais l'énergie de revivre à nouveau tout le processus de convalescence+, cela m'a aidé à prendre ma décision", a reconnu ce père de quatre enfants qui voulait initialement raccrocher à l'issue de l'hiver 2018-19.

Les chutes et blessures font partie de la carrière des "fonceurs" et autres spécialistes de la descente et du super-G.

Ce n'est pas Aksel Lund Svindal qui dira le contraire.

Le costaud norvégien collectionne les blessures et a notamment eu besoin d'une saison et demie pour revenir après une terrible chute à l'entraînement en novembre 2007 à Beaver Creek, au Colorado, qui aurait pu mettre un terme à sa carrière.

Depuis, Svindal s'est offert l'un des plus beaux palmarès du ski mondial avec deux titres olympiques, dont un en 2018 à Pyeongchang (descente), cinq sacres planétaires, 35 victoires en Coupe du monde et deux globes de N.1 mondial.

Mais à 35 ans, il aborde la nouvelle saison diminué par une énième blessure: la semaine dernière, il s'est blessé à la main gauche, mais il va prendre le départ samedi de la descente avec un plâtre, quelques jours seulement après avoir été opéré.

Il faudra plus compter pour la victoire sur son compatriote Kjetil Jansrud, vice-champion olympique de descente et médaillé de bronze en super-G l'hiver dernier à Pyeongchang (Corée du Sud).

Il s'est déjà imposé à trois reprises à Lake Louise, dont une fois en super-G il y a tout juste un an.

Le programme de l'étape de Lake Louise:

Samedi: descente, à partir de 12h15 locales (19h15 GMT)

Dimanche: super-G, à partir de 12h00 locales (19h00 GMT)