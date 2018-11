Slalom de Killington: Shiffrin comme à la maison

En échec la veille sur le géant (4e), l'Américaine Mikaela Shiffrin s'est parfaitement rachetée dimanche devant son public à Killington en remportant le slalom, sa chasse-gardée, confortant sa place de leader au classement général de la Coupe du monde.

Malgré le brouillard et des conditions délicates, la double tenante du Gros Globe de cristal devait une revanche à ses supporters et tout autre résultat qu'un succès aurait forcément frustré une skieuse qui domine outrageusement la spécialité depuis près de 5 ans. Elle a réussi son pari pour le plus grand bonheur de ses bruyants fans, qui n'ont cessé de donner de la voix pour la soutenir durant tout le week-end dans la station du Vermont où elle s'impose pour la 3e année d'affilée. La voilà désormais à une unité du record de victoires en slalom détenu par l'Autrichienne Marlies Schild (35), à seulement 23 ans.

Déjà vainqueur du 1er slalom de la saison la semaine dernière à Levi (Finlande), Shiffrin a construit son 45e succès sur le circuit dès la 1re manche qu'elle a dominée assez aisément malgré une petite faute au milieu du parcours, là où la visibilité semblait la moins nette. Le 2e acte a été par contre maîtrisé de bout en bout. Tout le contraire du géant de samedi, où elle n'avait jamais été en mesure de lutter pour la gagne avant d'échouer au pied du podium (4e). Au final, la double championne olympique a devancé de 57 centièmes la Slovaque Petra Vlhova et de 1 sec 08 la Suédoise Frida Hansdotter, médaille d'or en slalom aux JO-2018 à Pyeongchang.

Shiffrin a ainsi fait le plein de points en Coupe du monde avant l'entrée en lice des spécialistes de la vitesse à Lake Louise (Canada), du 30 novembre au 2 décembre. Le prochain slalom, de type parallèle, est prévu le 9 décembre à St-Moritz (Suisse).