SNCF: deux autres centres de maintenance TGV touchés par des débrayages (Sud-Rail)

Deux sites de maintenance des TGV en banlieue parisienne ont été touchés par des débrayages jeudi selon Sud-Rail, mais la direction de la SNCF a assuré que la production n'avait pas été interrompue, alors qu'un mouvement de grève est toujours en cours au Technicentre dédié aux TGV Atlantique.

"Le travail ne se fait pas, toute la production est arrêtée sur les deux sites du Landy et du TSEE", a affirmé à l'AFP Fabien Monteil, délégué du syndicat Sud-Rail au Landy.

Le Technicentre Le Landy, en Seine-Saint-Denis, s'occupe de la maintenance des TGV de l'axe Nord, de l'Eurostar et du Thalys tandis que le Technicentre sud-est européen (TSEE), situé dans le Val-de-Marne, répare et entretient les TGV de l'axe sud-est.

"On n'a pas fait de débrayage tout de suite, on a laissé une chance à la direction" mais, à l'issue de discussions menées mercredi avec les directions locales de ces deux établissements, "on n'a eu aucune proposition concrète et les agents ont décidé de poser le sac", c'est-à-dire d'arrêter le travail.

Jeudi, les discussions avec la direction devaient se poursuivre dans l'après-midi et une nouvelle assemblée générale devait ensuite décider de la suite du mouvement, selon M. Monteil.

Les agents réclament une revalorisation des salaires, des primes et une amélioration de leurs conditions de travail.

Selon Karim Dabaj de Sud-Rail, interrogé par l'AFP devant le technicentre Le Landy, à Saint-Denis, 120 employés ont cessé le travail jeudi matin, soit "100% des effectifs présents". "Si la direction rejette de nouveau nos revendications, ce sera un débrayage dur", a-t-il prévenu, évoquant une grève possible dès jeudi soir ou à partir de lundi.

A contrario, la direction de la SNCF a affirmé peu avant 13h30 que "la production ferroviaire est normale et n'a jamais été interrompue" sur les deux sites. "Il n'y a plus d'assemblée générale en cours", a précisé à l'AFP une porte-parole de la compagnie.

Dans la matinée, la direction avait affirmé que "quelques agents - entre 20 et 30 - du technicentre du Landy se sont rassemblés devant les locaux" et "une cinquantaine d'agents sont réunis en assemblée générale dans un climat plutôt calme au TSEE".

Le Landy emploie quelque 800 agents et le TSEE environ 1.000, selon la direction.

L'axe Atlantique est toujours perturbé, à la veille du week-end de la Toussaint, par une grève déclenchée le 21 octobre par 200 des 700 agents du Technicentre de Châtillon (Hauts-de-Seine), avec 8 TGV sur 10 prévus jusqu'à dimanche.