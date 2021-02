Snowboard: Victor de Le Rue, compétiteur libre

Après s'en être longtemps éloigné par amour de la montagne et par désir de liberté, le snowboardeur Victor de Le Rue a renoué avec la compétition en freeride, et perpétue la tradition familiale tout en suivant sa propre trace. Dans la poudreuse de préférence.

A vol d'oiseau, par-delà les forêts et les cimes enneigées, Saint-Lary-Soulan, théâtre pittoresque de ses premières glisses et gamelles, n'est qu'à une centaine de kilomètres.

Presque à domicile en Andorre, dans ces Pyrénées qui l'ont vu grandir un snowboard aux pieds, le cadet des de Le Rue a pourtant échoué vendredi au pied du podium de la première étape du Freeride World Tour 2021.

Alors, à peine terminée la cérémonie protocolaire, à laquelle il a pour une fois assisté en spectateur courtois, le Français de 31 ans n'a qu'une envie: remonter sur sa planche pour faire durer le plaisir.

"Je ne suis pas forcément un grand compétiteur", confie-t-il à l'AFP, les yeux cachés derrière la visière teintée de son masque de ski.

Attiré dans sa jeunesse par le slopestyle, discipline olympique disputée sur une piste jonchée d'obstacles, le Bigourdan s'est progressivement affranchi des classements, des calendriers et des règlements.

Pour mieux se consacrer à la confection de films documentaires à l'esthétique soignée, financés par ses sponsors, qui lui ont permis de "rider" dans quelques-uns des plus beaux sites de la planète.

- "Nouveau défi" -

"Le truc que j'aime à la base, c'est vraiment faire de belles images, aller en montagne, faire du parapente, de l'escalade, de l'alpinisme, du freestyle en poudreuse...", énumère-t-il comme s'il lisait le sommaire d'un magazine outdoor.

Et puis s'est présenté à lui un "nouveau défi", sous la forme d'une invitation pour le Freeride World Tour (FWT), le circuit de référence de cette discipline hors piste. Un compromis acceptable pour un sportif aussi épris de liberté.

"Même si c'est une compétition et que c'est un peu cadré, qu'on est censé rider un jour J à un instant T, ça reste du freeride. On peut s'exprimer comme on veut et c'est cool de voir comment chacun voit la montagne", explique-t-il.

Puriste de la glisse, le snowboardeur pyrénéen n'en a pas pour autant perdu la culture de la gagne de ses jeunes années: il s'est adjugé le FWT dès son coup d'essai, en 2019, avant d'en finir deuxième l'an dernier.

"C'est le mec gentil et bienveillant, qui a toujours un mot sympa pour tout le monde", témoigne l'un de ses potes, le skieur Maël Ollivier. "Mais c'est impressionnant comme il est capable de changer d'un seul coup et de rentrer dans sa bulle quand quand il s'agit de compétition. Il est ultradéterminé".

- Jeune papa -

En se lançant sur le circuit freeride, Victor de Le Rue s'est dans une certaine mesure rapproché du grand public, "qui comprend un peu mieux ce qu'on fait" qu'à travers ses vidéos, davantage destinées à des passionnés du genre.

Il glisse aussi dans les traces de son grand frère Xavier, 41 ans, triple lauréat du FWT en 2008, 2009 et 2010.

"Il me donne quelques conseils, mais on n'a pas vraiment le même style, ni les mêmes aptitudes. Je ne vais donc pas lui demander son avis", raconte le cadet.

Toujours entre deux chaînes de montagnes, le temps manque aux deux frangins pour aller glisser ensemble ou avec Paul-Henri, médaillé de bronze en boardercross aux Jeux olympiques de Turin 2006.

Mais la fratrie, qui compte aussi François et Sabine dans ses rangs, montés comme les autres sur une planche dès leur plus jeune âge, se retrouve chaque année pour fêter Noël dans un village près de Saint-Lary, où les parents tenaient un magasin de sport au pied des pistes.

Il y avait en décembre dernier une personne de plus autour de la table du réveillon: Victor est devenu il y a huit mois papa d'un petit garçon.