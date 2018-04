Social: Laurent (PCF) pour une nouvelle journÃ©e de mobilisation et un "rÃ©fÃ©rendum populaire"

Le secrétaire général du PCF, Pierre Laurent, a plaidé lundi pour une journée de mobilisation nationale "en mai ou en juin" où "tout le monde pourrait converger" contre la politique du gouvernement, tout en évoquant l'idée d'un "référendum populaire" pour la défense des services publics.

"Il faut continuer à développer les mouvements. Je souhaite qu'en mai ou en juin, il y ait une journée où tout le monde puisse converger. Face à un pouvoir si sourd, il faut que le pays montre son unité et sa force", a-t-il déclaré sur BFMTV et RMC.

"Il y a des revendications très diverses dans le pays mais je constate que partout, ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets", a-t-il ajouté, souhaitant "que tout le monde se donne la main à un moment donné pour dire +nous sommes unis et nous ne voulons pas de la politique que vous êtes en train de mettre en oeuvre+".

Selon lui, les syndicats devraient en prendre l'initiative "car ce sont eux qui, dans les entreprises, les services publics, organisent l'action".

Alors que les journées de mobilisation sont déjà nombreuses ce printemps, il a noté qu'"on peut trouver aussi d'autres formes". "J'ai suggéré par exemple (...) d'organiser dans le pays un grand référendum populaire, citoyen", "contre la réforme de la SNCF, pour la défense des services publics", a-t-il dit.

Il a rappelé qu'un tel référendum avait été "fait il y a quelques années contre la privatisation de La Poste" par "un collectif d'associations, de syndicats". "Trois millions de gens avaient voté (...) dans les rues, sur les places de marché".

Pierre Laurent doit participer lundi soir place de la République à Paris à un "meeting unitaire en soutien aux luttes sociales", aux côtés notamment de Benoît Hamon (Générations) ou Olivier Besancenot (NPA).

Etudiants, cheminots, personnels hospitaliers, salariés des Ehpad, de La Poste ou de Carrefour, s'exprimeront aussi, aux côtés de représentants d'EELV, de Nouvelle Donne, d'Ensemble, du groupe de députés LFI, de République et socialisme et de la Gauche démocratique et sociale.

Les uns et les autres se retrouveront le lendemain pour le traditionnel défilé du 1er-Mai; puis le 3 aux côtés des cheminots ou des enseignants et lycéens; et enfin le 5 mai pour la manifestation "la fête à Macron", à l'initiative du député LFI, François Ruffin.