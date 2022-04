Soirée du premier tour de la présidentielle : résultats, réactions des candidats, duel entre Emmanuel Marcon et Marine Le Pen

"Rien n'est joué", selon Macron, Le Pen appelle "à l'alternance"

Le président sortant Emmanuel Macron arrive largement en tête avec un score de 28% des voix, selon Ipsos pour France Télévisions, à l'issue d'une campagne fortement perturbée par la pandémie et la guerre en Ukraine. Marine Le Pen arrive deuxième avec 23% des voix toujours selon Ipsos. Pour l'instant Jean-Luc Mélenchon reste troisième de ce second tour avec 22,2% ds voix selon Ipsos.Eric Zemmour dépasse les 7% des voix . Il est suivi par Valérie Pécresse (4,8%), Yannick Jadot (4,7%), Jean Lassalle (3%), Fabien Roussel (2,4%), Nicolas Dupont-Aignan (2,1%), Anne Hidalgo (1,7%), Philippe Poutou (0,8%) et Nathalie Arthaud (0,6%).

"Rien n'est joué" affirme le président sortant Emmanuel Macron après le résultat du scrutin."Le débat que nous aurons pendant quinze jours sera décisif pour notre pays et pour l'Europe", lance t-il devant ses supporteurs. Il saluel'appel de plusieurs candidats éliminés à voter pour lui et à faire barrage à l'extrême droite. Il se dit prêt à "inventer quelque chose de nouveau" pour rassembler.

De son côté, Marine Le Pen croit en sa victoire au second tour. Elle appelle les Français à une "grande alternance", en invitant "tous ceux qui n'ont pas voté" pour Emmanuel Macron à la "rejoindre".

Elle y défend sa vision d'un "rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection, garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nation".

Un appel de plusieurs candidats à faire barrage contre l'extrême droite

Le candidat de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, appelle ses électeurs à ne "pas donner une seule voix à Marine Le Pen" dans son discours à l'issue du scrutin. "Nous savons pour qui nous ne voterons jamais", lance t-il depuis son QG."Il ne faut pas donner de voix à Marine Le Pen! Il ne faut pas donner une seule voix à Marine Le Pen!", a-t-il répété trois fois de suite.



Yannick Jadot (EELV) assure qu'il donnera sa voix à Emmanuel Macron pour "faire barrage à l'extrême droite". Fabien Roussel et Anne Hidalgo appellent eux aussi à voter Emmanuel Macron.



Valérie Pécresse votera "en conscience" pour Emmanuel Macron. De son côté, Eric Zemmour appelle ses électeurs "à voter pour Marine Le Pen" tout comme Nicolas Dupont-Aignan.



Philippe Poutou, candidat NPA, appelle à "ne pas donner une voix" à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Il n'a cependant pas donné de consigne de vote pour Emmanuel Macron, "qui n'est en rien un rempart contre l'extrême droite". Nathalie Arthaud (LO) renvoie dos à dos Macron et Le Pen, sans donner de consigne de vote.

Un second duel Macron et Le Pen, après celui de 2017

C'est le duel qu'espéraient les deux finalistes. Marine Le Pen avait déjà perdu face à Emmanuel Macron en 2017. Pendant cette dernière campagne, le président sortant avait nettement dominé Marine Le Pen.



Cinq ans plus tard, l'extrême droite n'a visiblement jamais été aussi forte. Marine Le Pen semble cependant avoir relativement une faible réserve de voix pour le second tour aux vues des estimations de score de l'autre candidat de l'extrême droite Eric Zemmour.



Le 20 avril, le traditionnel débat télévisé de l'entre-deux tours opposera les deux gagnants de ce premier tour.