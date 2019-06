Solitaire du Figaro: collision entre le bateau d'une concurrente et un cargo

Le bateau de Cassandre Blandin (Klaxoon C), qui participe pour la première fois à la Solitaire du Figaro, a été heurté par un cargo mais la navigatrice n'est pas blessée, a annoncé mercredi la direction de course.

La navigatrice de 29 ans est choquée, son voilier est endommagé à l'avant (bout dehors cassé) et elle fait route vers Brest (Finistère).

"L’équipe de la direction de course à terre met en place un suivi régulier avec le marin et organise les conditions de son arrivée à Brest avec Marc Guillemot, le responsable du projet. Le CROSS CORSEN prévenu par le directeur de course fait également une veille attentive sur sa route retour", a indiqué l'organisation.

Blandin a prévenu le directeur de course, Francis Le Goff, de l'accident tôt ce matin (07h00 heure française). Aucune information n'a été donnée sur les circonstances de l'accident.

Elle faisait route avec 46 autres concurrents vers Kinsale (Irlande), terme de la première étape de la 50e édition de la Solitaire du Figaro partie dimanche au large de Pornichet (Loire-Atlantique).

Blandin, qui vient de la voile olympique avec une carrière en 470, étrenne sa première année en course au large.