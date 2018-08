Solitaire du Figaro: les 36 skippers ont pris le départ

Top départ ! Sous un ciel couvert, les 36 marins embarqués dans la 49e édition de la Solitaire du Figaro se sont élancés, dimanche à 13h00, dans la baie du Havre (Normandie), pour une périlleuse course en quatre étapes, qui s'achèvera le 14 septembre.

Livrés à eux-mêmes sur des bateaux de 10 mètres, les skippers s'apprêtent à passer des jours et des nuits seuls au large des côtes françaises, anglaises et espagnoles, simplement équipés, pour communiquer avec le PC course, d'une VHF, radio à très haute fréquence.

Vertes, blanches, rouges ou bleues, les voiles se sont déployées sur une mer agitée le long de la ligne de départ, portées par un vent "sud-ouest d'une quinzaine de noeuds", selon les organisateurs.

Créée en 1970, l'emblématique course à la voile compte quatre parcours de 4 jours et 3 nuits, à l'exception de la dernière étape qui durera 24 heures. Tous les concurrents naviguent sur un bateau identique, le Figaro Bénéteau 2 (10,10 m de long pour 3,46 m de large).

Cinq femmes participent à cette 49e édition, du Havre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en passant par Saint-Brieuc et Ria de Muros-Noia (Espagne). La compétition, qui se déroulait en juin ces dernières années, a été exceptionnellement décalée en septembre en raison d'un été sportif très chargé. Les marins déjà mis à rude épreuve et confrontés au manque de sommeil devront donc faire face à une difficulté supplémentaire: des nuits plus longues.

La première étape, longue de 543 miles nautiques (874 km), ne "devrait pas ménager les marins", qui "rentreront dans le dur dès le début de soirée après une traversée de Manche express en spi". Les marins longeront les côtes anglaises jusqu'au phare de Wolf Rock, avant de redescendre vers la Bretagne et de rejoindre Saint-Brieuc, où ils sont attendus mercredi. Une étape périlleuse, la Manche étant traversée par de nombreux ferries et bateaux de pêche.

Le programme:

- 1re étape Le Havre - Saint-Brieuc: arrivée prévue mercredi

- 2e étape Saint-Brieuc - Ria de Muros-Noia (ESP): départ le 2 septembre, arrivée prévue le 5 septembre

- 3e étape Ria de Muros-Noia (ESP) - Saint-Gilles-Croix-de-Vie: départ le 8 septembre, arrivée prévue le 11 septembre

- 4e et dernière étape Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Saint-Gilles-Croix-de-Vie: départ le 13 septembre, arrivée prévue le 14 septembre