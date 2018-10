Sommet de la Francophonie à Erevan : l'Arménie renforce son français

En 2010, on estimait le nombre de francophones à 20 000 et le nombre de francophones partiels à 180 000 sur une population totale d’environ 3 millions d’habitants. Depuis son adhésion à l’OIF, l’Arménie est engagée dans une politique de renforcement du français. Dans la rue, on croise peu de francophones et pourtant il existe une grande francophilie et un engouement, pour ne pas dire « amour », pour la langue française. Reportage.