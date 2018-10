Sommet de la Francophonie à Erevan : les moments forts de la cérémonie d'ouverture

Au coeur des discours d'ouverture des chefs d'États et de gouvernement : Charles Aznavour, dont la disparition le 1er octobre 2018, a alimenté les hommages des uns et des autres. Celle du président vietnamien Tran Dai Quan, décédé fin septembre, a également été évoquée par certains représentants de la Centrafrique et de la Principauté de Monaco.



En cette Journée internationale des filles, beaucoup d'intervenants ont aussi rappelé l'urgence d'une éducation digne de ce nom à leur encontre en Afrique notamment.

> A lire aussi : Journée internationale des filles : les adolescentes, premières victimes des crises humanitaires



Chaque dirigeant y est ensuite allé de sa partition et de sa sensibilité, parlant depuis sa sphère géographique.

C'est le Premier ministre arménien, Nikol Parchinian qui a ouvert le bal. « L’Arménie tire une grande fierté d’appartenir à la Francophonie », a-t-il clamé à la tribune. Son discours a ensuite pris une tournure plus politique sur le Haut-Karabagh :

#SommetEVN2018 - Le discours du Premier ministre arménien, Nikol Pachinian prend une tournure plus politique quand il aborde le cas du Haut-Karabagh, cette province arménienne au centre d’un conflit régional. A suivre en direct : https://t.co/aipIBIeuNu pic.twitter.com/rM0B2jZ0np — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) October 11, 2018

Emmanuel Macron "coruscant"

Le discours le plus long, le plus offensif, le plus littéraire et peut-être le plus "coruscant" (brillant, éclatant) était celui du président français, Emmanuel Macron, qui a souligné l'importance des "combats" et des "conquêtes" de la Francophonie, termes qui sont apparus une bonne dizaine de fois dans son discours d'une quarantaine de minutes.

#SommetEVN2018 - Le président français @EmmanuelMacron salue la diversité de cette « famille » francophone « si bigarrée, chatoyante, si vibrante, diverse, coruscante, …unie par une langue ». A suivre en direct : https://t.co/aipIBIeuNu pic.twitter.com/2aoYFWKYP2 — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) October 11, 2018



Débordant d'une trentaine de minutes les discours de ses homologues et confrères, Emmanuel Macron a délivré une "ode" à la Francophonie. Dans la droite ligne du général De Gaulle qui apprenait ses discours par coeur, le président le plus jeune de la Vème République n'a pas porté ses yeux sur son texte, livrant un plaidoyer habité.

#SommetEVN2018 - « La #Francophonie doit être le lieu du ressaisissement contemporain », déclare le président français @EmmanuelMacron à Erevan. A suivre en direct : https://t.co/aipIBIeuNu pic.twitter.com/cy4Z543DEE — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) October 11, 2018



Il a souligné le rôle de l'Afrique dépeinte comme un "symbole de reconquête", le président français a évoqué les défis de la jeunesse mais aussi des femmes :"La francophonie doit être féministe" a-t-il lancé en félicitant particulièrement la Tunisie et le travail du président Essebsi dans le sens de cette liberté "dans le mariage et dans l'héritage".



La Francophonie doit être féministeEmmanuel Macron, président de la République française.



Emmanuel Macron a enfin conclu son discours par quelques questions et des pistes de réflexion. Proposant une révision de la Charte de la francophonie afin d'"adapter notre pacte social aux nouveaux enjeux du siècle", il s'interroge aussi sur la taille de la Francophonie : "Quel est le bon périmètre ? Faut-il se prévaloir de nos accomplissements ? Faut-il être plus exigent avec nous-même ?" .



Citant le député Jacques Krabal, secrétaire général parlementaire de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Emmanuel Macron demande : "Ne devrions nous pas revenir sur nos stratégies ?" et laisser une plus "grande influence à nos parlements et sociétés civiles" ?



Et de conclure par un nouvel hommage appuyé à Charles Aznavour qui lui parlait de la joie qu'il aurait eu d'être à Erevan aujourd'hui. "Ce devait être un rendez-vous avec son peuple et avec notre langue française".

Justin Trudeau "inclusif"

Justin Trudeau, quant à lui, a eu un discours plus court (8 minutes) et plus "inclusif", incistant pour les droits pour tous. Le Premier ministre canadien a été le seul notamment à citer la communauté LGBT et à l'incérer dans cette "grande famille" de la Francophonie.

#SommetEVN2018 - « L’Afrique s’impose comme le moteur de la Francophonie », déclare @JustinTrudeau le Premier ministre canadien. A suivre en direct : https://t.co/aipIBIeuNu pic.twitter.com/lTowz6tA5H — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) October 11, 2018



Et de saluer l'action du Canada "qui s'engage de plus en plus sur le continent africain tout en soutenant les valeurs de l'OIF : les droits de la personne et la langue".



Le président de la Confédération suisse, Alain Berset, a lui souligné que le monde traversait une période de défiance du multilatéralisme, dans laquelle la Francophonie constituait un atout.

#SommetEVN2018 - "La Francophonie est un atout parce que nous sommes nombreux" - Alain Berset président de la Confédération suisse. A suivre en direct : https://t.co/aipIBIeuNu pic.twitter.com/KRJy1B9Jwq — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) October 11, 2018



Le représentant du Madagascar a effectué un discours à l'aune de la transition en cours dans son pays, appuyant sur les mots de démocratie et d'élections. Le Prince Albert II de Monaco, lui, a particulièrement souligné l'importance de défi de l'environnement au coeur des océans.

Centrafrique et Niger préoccupés par le Sahel

Quant aux deux représentants africains, les présidents centrafricain Faustin-Archange Touadéra et nigérien Mahamadou Issoufou, ils ont pointé dans leurs discours l'engagement de l'instance et de la force G5 Sahel oeuvrant dans la région, née en 2014 dans le cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité.

#SommetEVN2018 - Mahamadou Issoufou @IssoufouMhm le président du Niger, en appelle à une solidarité francophone pour les Etats du Sahel, remerciant le président Macron pour son soutien. A suivre en direct : https://t.co/aipIBIeuNu pic.twitter.com/mQwft3MKC0 — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) October 11, 2018

Michaëlle Jean lyrique

La cérémonie s'est terminée par l'allocution de Michaëlle Jean qui a souligné les missions de l'organisation et son histoire "construite sur des décombres de la colonisation" pour renaître. Lyrique, elle a parlé du "devoir de mémoire" et a été applaudie en déclarant : "la déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas une production occidentale".

#SommetEVN2018 - « Nous avons construit notre projet sur les décombres de la colonisation », déclame Michaëlle Jean Secrétaire générale de la Francophonie. A suivre en direct : https://t.co/aipIBIeuNu pic.twitter.com/7D91beuPxT — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) October 11, 2018



Notons enfin que notre chaîne TV5MoONDE a été citée à deux reprises par les intervenants : par le président français Emmanuel Macron et le président de la confédération suisse, Alain Berset.

#SommetEVN2018 - @EmmanuelMacron défend une plus grande présence du français sur Internet. Il veut « examiner l’ambitieux projet canadien de bâtir à partir de @TV5MONDE la plateforme numérique francophone ». A suivre en direct : https://t.co/aipIBIeuNu pic.twitter.com/8tOToIdmDI — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) October 11, 2018



>> L'ouverture du Sommet côté coulisses :