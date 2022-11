Sommet de la Ligue arabe en Algérie : Israël compte de plus en plus d'alliés au sein de l'organisation régionale

Les accords d'Abraham, une rupture au sein de la Ligue arabe

La dernière rencontre entre les représentants des 22 pays membres de la Ligue arabe remontent à mars 2019 à Tunis. L'État d'Israël n'est alors reconnu que par une minorité de pays de l'organisation régionale. L'Égypte, au lendemain des accords de Camp David en 1978, et la Jordanie, en 1994, sont les seuls États alors avoir franchi le pas de la reconnaissance de l'État hébreu. En 1988, l'OLP de Yasser Arafat reconnait le "droit à l'existence" d'Israël. L'autorité palestinienne est membre de la Ligue arabe.Un peu plus de trois ans plus tard, les Émirats arabes unis, le Maroc, le Soudan et Bahreïn, quatre pays membres de l'organisation régionale ont normalisé leur relation avec Israël en 2020 dans le cadre d'une série d'accords, dits d'Abraham.Le 13 août 2020, en effet, Israël et les Émirats annoncent avoir conclu un accord qui fait de cette monarchie du Golfe le troisième pays arabe à reconnaître l'Etat hébreu. L'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas qualifie l'accord de "trahison", le règlement du conflit israélo-palestinien ayant jusque-là été considéré comme une condition sine qua non pour une normalisation entre Israël et les États arabes.



Le 11 septembre 2020, Donald Trump, alors président des États-Unis annonce la normalisation des relations entre Bahreïn et Israël. Le 15, les Émirats et Bahreïn, qui n'ont jamais été en conflit avec Israël, signent officiellement à la Maison Blanche des accords de normalisation avec l'État hébreu. L'Autorité palestinienne dénonce également une "trahison".

Un accord de coopération sécuritaire entre le Maroc et Israël

Le 23 octobre, Donald Trump annonce que le Soudan et Israël sont "convenus de normaliser leurs relations". Le 10 décembre, Donald Trump annonce que le Maroc s'est engagé à normaliser ses relations avec Israël et que les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental. Le roi Mohammed VI confirme en qualifiant la décision de Washington sur le Sahara occidental de "prise de position historique".



La reconnaissance de l'État hébreu par l'Égypte en 1978 n'a pas débouché sur une réelle coopération militaire et économique entre les deux pays. Ce n'est pas le cas avec les Émirats arabes unis et surtout le Maroc dans leur nouvelle relation avec Israël. Un an après la normalisation de leurs relations diplomatiques Abu Dhabi et Tel Aviv ont signé plus de 60 protocoles d'accord d'une valeur de 700 millions de dollars. Plus de 200 000 Israéliens se sont rendus en un an dans les Émirats. Le contenu des accords de coopération entre Tel Aviv et Rabat sont encore plus spectaculaires.



Le Maroc et Israël concluent le 24 novembre 2021 un accord de coopération sécuritaire "sans précédent" lors d'une visite historique à Rabat du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, en pleine tension entre le royaume chérifien et son voisin algérien.

Le ministre de la Défense israélien Benny Gantz accueilli par le MAE marocain Nasser Bourita à Rabat, le 24 novembre 2021. Le Maroc et Israël ont signé lors de cette visite un accord de coopération sécuritaire qui va faciliter l'acquisition par Rabat de technologies de l'industrie militaire israélienne. © AP Photo/Mosa'ab Elshamy



Ce protocole le premier du genre avec un pays arabe, selon la partie israélienne -- facilite alors l'acquisition par le Maroc de technologies de la puissante industrie militaire d'Israël. L'Etat hébreu est l'un des principaux exportateurs au monde de drones armés et de logiciels de sécurité comme le très controversé Pegasus de la société NSO. Le Maroc a toujours nié l'achat de ce logiciel espion. Cette coopération en matière de défense intervient au moment où les tensions sont grandes entre Rabat et Alger notamment sur la question du Sahara occidental.



Une position algérienne pro-palestinienne de plus en plus isolée

Les deux pays sont engagés dans une course à l'armement. Rabat a porté à plus de 4, 3 milliards de dollars son budget militaire. Alger vient d'annoncer un doublement de son budget militaire de 10 à 20 milliards de dollars. Les deux pays ont rompu leur relation diplomatique le 24 août 2021. Alger accuse alors Rabat et des "agents israéliens", sans élements de preuves, d'être derrière les incendies qui ont alors ravagé la Kabylie durant l'été 2021.



Alger est resté de son côté un farouche soutien des Palestiniens. Alger a parrainé à la mi-octobre un accord de réconciliation entre factions palestiniennes rivales, même si les chances de le voir se concrétiser sur le terrain paraissent faibles. Alger peut compter sur le soutien diplomatique de la Tunisie ou du Liban. Mais la position algérienne semble de plus en plus isolée au sein de l'organisation régionale

Un rapprochement entre Ryad et Tel Aviv ?



L'Arabie saoudite a toujours certes pour sa part liée la reconnaissance d'Israël à la résolution du conflit israélo-palestinien mais ces derniers mois les signes de rapprochement entre les deux pays se sont multipliés. En mars dernier, dans un entretien au journal américain The Atlantic, le prince et dirigeant de facto du pays, Mohammed ben Salmane a parlé d'Israël comme d'un "allié potentiel", soulignant des intérêts communs entre les deux États.



L'Arabie saoudite autorise alors l'ouverture de son espace aérien aux avions civils israéliens. Les deux pays ont un adversaire stratégique commun, l'Iran. Israël a accordé de son côté à l'Arabie saoudite la souveraineté des îlots de Tiran et de Sanafir en mer Rouge. Le Qatar lui réfléchit à l'ouverture d'un bureau consulaire israélien sur son territoire à l'occasion de la Coupe du monde.



En moins de trois ans la solidarité de facade au sein des pays membres de la Ligue arabe vis- à-vis de la cause palestinienne a disparu.

Qu'est ce que la Ligue arabe ?



La Ligue arabe est fondée en 1945 au Caire. Elle ne compte à l'époque que six pays. En 2022, elle compte 22 membres dont l'Autorité palestienne. Elle est une organisation régionale au statut d'observateur auprès de l'ONU. Son siège est au Caire et son Secrétaire général est l'Egyptien Ahmed Abou al-Gheït, ancien minsitre des Affaires étrangères égyptien, un proche du maréchal Al-Sisi. En 1945, l'action de la Ligue arabe et de ses six pays fondateurs ( Égypte, Arabie saoudite, l'Irak, la Jordanie, le Liban et la Syrie) est de lutter contre l'ingérence des puissances coloniales que sont la France et le Royaume-Uni.



À partir de 1948, Israël est considéré comme un État illégitime, une entité exogène au monde arabe. La relation avec l'Etat hébreux va continuellement marquer l'histoire de la Ligue arabe. La ligue arabe à partir des années 50 n'est plus un bloc homogène. Une division s'opère entre les pays proches de l'Union soviétique que sont la Syrie, l'Algérie ou l'Égypte et les membres proches des États-Unis comme le Maroc, l'Arabie saoudite ou la Jordanie. En 1978, l'Égypte signe les accords de Camp David et reconnaît l'existence d'Israël. Les pays membres de la Ligue arabe excluent l'Égypte de l'organisation régionale en 1979. Le pays sera réintégré en 1989.



En 2012 la Ligue arabe décide d'exclure la Syrie de l'organisation régionale. En plus de 70 ans d'existence la Ligue arabe n'aura jamais réussi a peser sur les affaires du monde arabe et sur la résolution du conflit israélo-palestinien. Les divisions des pays membres témoignent des alliances et des rapports de force au sein du monde arabe.