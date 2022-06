Sommet des Amériques : "Les États-Unis ne font plus la pluie et le beau temps"

D'abord le Mexique, les pays des Caraïbes puis le Honduras et le Guatemala. Les désistements se multiplient à la rencontre entre pays américains organisée par Washington du 7 au 11 juin dans la ville de Los Angeles, en Californie. Après avoir annoncé que Cuba, le Venezuela et le Nicaragua n'étaient pas conviés au Sommet des Amériques, plusieurs chefs d'État de pays centre-américains et latino-américains ont décidé de ne se déplacer jusqu'en Californie.

La rencontre, censée afficher l'exemplaire coopération entre les Etats-Unis et ses voisins, risque plutôt de mettre en lumière les divisions entre les pays voisins. Entretien avec Kevin Parthenay, professeur de sciences politiques à l'Université de Tours, chercheur associé au Centre d'Etudes et de Recherches Internationales (CERI).

TV5MONDE : Qu'espérait Joe Biden de l'organisation de ce sommet ?



Kevin Parthenay, professeur de sciences politiques à l'Université de Tours : Tout d'abord, le but pour les États-Unis était d'essayer de se repositionner à l'échelle du continent américain et latino-américain. Ces dernières années, les États-Unis se sont davantage orientés vers l'Asie-Pacifique, et beaucoup d'États latino-américains se sont soit plaints, soit ont pris acte que les États-Unis n'étaient pas aussi présents et se sont tournés vers la Chine.

Par ailleurs, les Américains souhaitaient envoyer un signal sur la question de la démocratie. Beaucoup d'États du continent ont connu une grande instabilité dans les dernières années. En organisant ce sommet, qui plus est en n'invitant pas certains États considérés comme autoritaires ou dictatoriaux, le message envoyé soutenait l'idée d'une préservation ou de consolidation de la démocratie.



TV5MONDE : Qu'est-ce que les deux parties du continent attendent l'une de l'autre aujourd'hui ?



Kevin Parthenay : Les États-Unis cherchent un soutien diplomatique, en essayant notamment de limiter l'extension de la présence chinoise. L'autre sujet prioritaire pour l'administration américaine, c'est d'endiguer les flux de migrations. Il y a beaucoup de migrants qui quittent l'Amérique centrale et qui arrivent à la frontière sud des États-Unis, ce qui pose un vrai problème humanitaire. Washington attend beaucoup des États du Sud pour essayer de maintenir ce flux de migration.

Côté latino-américain, on recherche plutôt un appui à l'économie, au développement des infrastructures pour les pays les plus pauvres en Amérique centrale notamment. Il y a aussi une recherche de soutien diplomatique, en prenant en considération les besoins latino-américains en matière de changement climatique et de santé, afin de les appuyer quand c'est nécéssaire.

TV5MONDE : Comment interpréter la succession de désistements des pays participants ? Qu'est-ce que cela dit du rapport entre les États-Unis et les autres pays d'Amérique ?



Kevin Parthenay : On ne peut clairement pas parler de solidarité car les postures des uns et des autres obéissent à des raisons très différentes. La position mexicaine est sans doute celle que l'on a le plus vue. Ils ont réussi à s'imposer dans l'agenda, et en cela on peut dire qu'il s'agit d'une séquence diplomatique très réussie. Pour autant, le président mexicain AMLO (pour Andrés Manuel López Obrador) ne soutient pas les violations des droits de l'homme commises au Nicaragua ou au Venezuela.

L'idée ici est plutôt d'appuyer la nécessité d'un multilatéralisme efficace, de faire passer l'idée que tout le monde doit être autour de la table, quelque soit la nature du régime. Il faut que le dialogue soit ouvert et que le multilatéralisme soit inclusif. C'est par ailleurs le leitmotiv du Mexique depuis des décennies. D'autres États du continent suivent cette posture, une fois de plus pas tant pour des affinités idéologiques mais pour dire : "Si on a un dialogue, il faut l'avoir tous ensemble."



Ce qui est en jeu aussi, c'est de dire que ce n'est plus Washington qui édicte les règles. On a aussi notre mot à dire et si on est pas d'accord sur la façon dont le jeu se déroule on ne vient pas.



TV5MONDE : L'influence des États-Unis est-elle en train de décliner en Amérique latine ?



Kevin Parthenay : Oui, c'est un processus qui est engagé depuis des années. Depuis le début des années 2000 et les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont pris du recul vis-à-vis des affaires continentales pour les remplacer par des foyers d'attention moyen-orientaux. Pendant des années, ils ont pu exercer une influence prédominante parce qu'ils étaient les seuls acteurs du jeu continental. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il y a la Chine, la Russie, d'autres acteurs dont on parle moins mais qui sont très présents comme la Turquie, l'Iran, et l'Inde.

Ça change de fait radicalement la configuration. Les États latino-américains ne vont plus se positionner, ni jouer de la même façon quand il y a un seul acteur ou comme aujourd'hui, quand il y en a plusieurs. De ce point de vue, l'influence unique des États-Unis décline et cela depuis dix ou vingt ans.



TV5MONDE : Comment la Chine s'est imposée sur le continent ?



Kevin Parthenay : Même si elle n'avait pas de relation officielle diplomatique avec ces États, la Chine a beaucoup investi dans la région. Elle y a développé des activités économiques. Elle a investi dans des entreprises, en acquérant des actifs dans différentes sociétés latino-américaines. Elle participe aussi massivement à des programmes de coopération notamment sur les infrastructures. La Chine a beaucoup investi, financé des travaux de ponts, de routes dont beaucoup de pays manquaient.

Plus récemment, on a aussi vu un appui significatif en matière de santé. La Chine a donné beaucoup de vaccins à l'Amérique latine qui en avait besoin. Et aujourd'hui tout cet engagement se traduit en termes diplomatiques. De plus en plus d'États décident de ne plus reconnaître Taiwan mais la République populaire de Chine. De proche en proche, la Chine a étendu sa présence économique et diplomatique.



TV5MONDE : Est-ce un signal envoyé aux États-Unis pour repenser leur relation avec l'Amérique latine ?



Kevin Parthenay : Au-delà de ce qui se passera au Sommet des Amériques, il est clair que Washington doit désormais prendre conscience que ce ne sont plus les États-Unis qui font la pluie et le beau temps. Du fait de la présence d'autres acteurs influents dans la région, les États du Sud ont plusieurs cartes à jouer et peuvent défier Washington pour parvenir à leurs fins. Ils essayer de mettre sous pression Washington pour obtenir en retour de l'engagement. Et ça marche, la vice-présidente Kamala Harris vient d'annoncer 1,7 milliard d'euros d'investissements privés à l'attention des États centre-américains "pour la création d'emploi".

La période du Covid a aussi cristallisé ce nouveau rapport de force, notamment sur l'appui sanitaire. Quand les États-Unis tardent à envoyer des vaccins, la Chine les fait parvenir rapidement. Le sommet finit de concrétiser des changements déjà en cours depuis quelques années.



En outre, la pertinence de l'outil diplomatique en tant que telle est remise en question ici. Créé en 1994, la forme du sommet a aujourd'hui moins de pertinence que quand on négocie de manière spécifique des enjeux sectoriels comme le climat, la migration. Washington avait d'ailleurs annoncé qu'il n'y aurait pas de déclaration finale à la fin du sommet. Ce n'est pas une nouveauté mais ça confirme l'idée qu'on ne vise pas le consensus.