Sommet européen à Salzbourg : Brexit et question migratoire au programme

La question du Brexit, encore et toujours au centre des négociations, alors que le compte à rebours s'accélère. L'Union européenne et le Royaume-Uni continuent de se renvoyer la balle, 3trois mois seulement avant la fin des négociations officielles.



" Si nous voulons parvenir à une conclusion réussie, alors, tout comme le Royaume-Uni a fait évoluer sa position, l'UE devra aussi faire évoluer sa position ", a indiqué Theresa May, Premier ministre britannique.



Au centre des débats : la question irlandaise. Theresa May cherche à éviter le maintient de l'Irlande du Nord dans l'union douanière européenne, ce qui aboutirait selon elle, à une frontière avec le reste du Royaume-Uni. Bruxelles de son côté, attend une solution jugée plus satisfaisante.



Donal Tusk: " Sur d'autres questions encore, comme le cadre de la coopération économique, les propositions du Royaume-Uni devront être retravaillées et davantage négociées ".



Sur la question migratoire, les désacords persistent également. Rien à attendre de nouveau à priori. Seul point de concordance des pays européens: l'intensification des expulsions de migrants, et le renforcement des frontières extérieures.