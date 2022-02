Sommet gaz: Doha salue les efforts pour assurer la "stabilité" des marchés

L'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a salué mardi l'engagement des pays producteurs de gaz pour "assurer la stabilité des marchés", devant des dirigeants d'importants pays producteurs de gaz réunis à Doha.

Des présidents, Premier ministre ou ministres des onze pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) sont réunis à Doha en pleine crise russo-occidentale qui fait planer la menace sur les approvisionnements de gaz par la Russie de l'Europe et contribue à une envolée des prix dans ce secteur.

"Les compagnies russes sont totalement engagées dans les contrats existants", a déclaré le ministre de l'Energie russe Nicolaï Shulginov, sans commenter la situation de son pays dont les relations avec les pays occidentaux traversent la pire crise depuis la fin de la Guerre froide en raison de la situation autour de l'Ukraine.

"Nous apprécions les efforts de tous les membres (du FPEG) qui ont travaillé dur pour assurer un approvisionnement crédible et fiable en gaz naturel au marché mondial et pour préserver la stabilité de ces marchés", a déclaré l'émir du Qatar devant les participants.

Le président iranien Ebrahim Raïssi, arrivé lundi pour une rencontre bilatérale avec le dirigeant émirati, a de son côté insisté sur les "importantes capacités de production et d'exportation de gaz" de son pays.

"En dépit des sanctions cruelles et illégales des Etats-Unis, l'Iran a été en mesure de pouvoir compter sur ses experts et a pu adopter de nombreuses stratégies", a-t-il ajouté.

Des négociations ont repris en novembre à Vienne sur le dossier du nucléaire iranien et visent à sauver l'accord de 2015 qui avait permis la levée de sanctions économiques internationales contre l'Iran en échange de strictes limites à son programme nucléaire censées l'empêcher de se doter de la bombe atomique.

Les Etats-Unis ont quitté l'accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump, qui le jugeait insuffisant, et ont rétabli leurs sanctions. En riposte, Téhéran s'est largement affranchi des restrictions à ses activités nucléaires.

Selon le FPEG, ses 11 membres --Qatar, Russie, Iran, Algérie, Bolivie, Egypte, Guinée équatoriale, Libye, Nigeria, Trinité-et-Tobago et Venezuela- et sept pays associés représentent 70% des réserves prouvées de gaz et 51% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié.

Les Etats-Unis et l'Australie, deux autres grands exportateurs, ne font pas partie du Forum.