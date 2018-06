Sommet Kim-Trump: Rodman assure qu'il se rendra à Singapour

Dennis Rodman, l'ancienne star extravagante du basket américain et visiteur fréquent de Pyongyang, a assuré qu'il serait à Singapour mardi prochain pour le sommet tant attendu entre Donald Trump et Kim Jong Un, et ce même si la Maison Blanche a déjà nié toute implication de sa part dans cette rencontre.

"Grâce à mes sponsors (...) je vais m'envoler pour Singapour pour ce sommet historique", a tweeté l'ancienne star de la NBA vendredi.

"Je suis prêt à apporter toute l'aide dont ont besoin mes amis, Donad Trump et le Maréchal Kim Jong Un", a-t-il ajouté.

Le message était assorti d'un photomontage le représentant, hilare, aux côtés du président américain et du dirigeant nord-coréen sous les drapeaux des deux pays.

L'ancien coéquipier de Michael Jordan aux Chicago Bulls s'est rendu cinq fois à Pyongyang depuis l'arrivée au pouvoir de Kim, grand fan de basket, qu'il appelle son "ami pour la vie".

"Il y a un an, le 15 juin, j'ai donné le livre +The Art of the Deal+ au ministre (des sports, ndlr) Kim Il Guk à Pyongyang", a également tweeté Rodman samedi matin, en référence au best-seller de Donald Trump.

"J'espère que tout le monde l'aura lu avant le sommet historique de Singapour le 12 juin", a-t-il également écrit.

Alors que le New York Post avait annoncé que l'excentrique ancienne gloire de la NBA serait du voyage à Singapour, la Maison Blanche a nié jeudi toute implication de sa part dans ses discussions.

"Je ne vois pas quel rôle le meilleur rebondeur de l'histoire du basket peut jouer dans cette affaire", a expliqué Hogan Gidley, porte-parole de l'exécutif américain, sur Fox News.

"Il est formidable sur le parquet mais les négociations devraient être menées par ceux qui savent comment s'y prendre", a-t-il ajouté.

"Je l'aime bien, c'est un bon mec, mais il n'a pas été invité", a confirmé Donald Trump dans la foulée.

Reste donc à déterminer ce que Rodman fera précisément le 12 juin à Singapour.