Sommet Trump-Kim : "dénucléarisation complète" en vue mais sanctions maintenues

"Le président Kim est très talentueux". C'est avec beaucoup de superlatifs que le président américain a évoqué les dernières heures passées avec le dirigeant nord-coréen, lors d'une conférence de presse d'une heure à Singapour.Donald Trump a notamment parlé du texte signé par les deux hommes, lequel porte sur la dénucléarisation complète de la pénincule coréenne. En guise de gage de bonne volonté, "la Corée du Nord est déjà en train de détruire un site de test balistique", a-t-il ajouté. Le président américain a dit qu'il mettrait fin de son côté aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, une grande concession vis-à-vis de Pyongyang.Mais il a parlé d'un maintien des sanctions économiques.Le président américain a également affirmé qu'un accord de principe pour mettre fin à la guerre de Corée avait été trouvé. Le conflit de 1950-1953 avait en effet été conclu avec un armistice et non par un traité de paix, Nord et Sud étant donc techniquement toujours en guerre. La fin de ce conflit de près de 70 ans serait à portée de main.Il assure aussi avoir évoqué les droits de l'homme avec Kim Jong Un. Et celui-ci a été invité à la Maison Blanche.En attendant, les discussions entre Washington et Pyongyang reprendraient la semaine prochaine, notamment avec le retour de Mike Pompéo, très actif sur le dossier. Washington qui recevrait le soutien de ses partenaires asiatiques également : le Japon, la Corée du Sud et la Chine, dans une moindre mesure.Le président américain a rappelé que le processus d'apaisement avait démarré lors des Jeux Olympiques à PyeongChang en Corée du Sud , en février 2018.Il a regretté qu'une telle rencontre entre la Corée du Sud et les Etats-Unis n'ait pas été mise en place plus tôt, "il y a 5, 10 ou 15 ans".Après la poignée de main et la rencontre jugée "fantastique" par le président américain et la poignée de main historique avec le leader nord-coréen, Donald Trump avait évoqué les "progrès" effectués.Le dirigeant nord-coréen a lui-même parlé de "gratitude" à l'issue de cette rencontre ainsi que de l'ouverture d'une "ère nouvelle". Une terminologie reprise par le président américain mais aussi par Pékin qui a salué d'emblée le début d' "une nouvelle histoire".Cette image forte fut longtemps inimaginable, tant les tensions ont été vives pendant des décennies entre les deux pays."C'est une énorme victoire pour Kim Jong Un, qui a fait un véritable coup avec son face-à-face avec le président", relève Michael Kovrig, de l'International Crisis Group (ICG) à Washington, soulignant que son père comme son grand-père "en avaient rêvé". "Pour les Etats-Unis comme la communauté internationale, c'est un point de départ positif pour des négociations qui devraient être longues et difficiles", ajoute-t-il.Les deux hommes se sont entretenus pendant près de quatre heures, d'abord lors d'un tête-à-tête d'une quarantaine de minutes, suivi d'une réunion de travail, puis un déjeuner.Au menu, savant mélange de mets occidentaux et asiatiques : cocktail de crevettes, porc croustillant sauce aigre-douce et tarte tropézienne.A la table, Kim Jong Un était accompagné de son bras droit Kim Yong Chol, qui a récemment fait le déplacement à la Maison Blanche, et de plusieurs autres dirigeants du parti au pouvoir, dont sa soeur, Kim Yo Jong.Arrivé au pouvoir sans la moindre expérience diplomatique, Donald Trump a pris de grands risques en faisant le pari, il y a trois mois, d'un sommet avec Kim Jong Un avec lequel il a échangé menaces et insultes pendant des mois.Un peu plus de 500 jours après son arrivée à la Maison Blanche, il joue l'un des moments les plus importants de sa présidence sur la scène internationale, où il s'est mis nombre de dirigeants à dos, y compris parmi les alliés des Etats-Unis.En dépit de la spectaculaire détente diplomatique des derniers mois, nombre de points d'interrogation demeurent."Nous verrons si Kim Jong Un lui accorde autre chose que quelques amabilités superficielles et de belles images de télévision", résumait Kelly Magsamen, ancienne spécialiste de l'Asie au sein du Pentagone.Kim Jong Un, qui n'avait jusqu'à cette année jamais effectué la moindre visite officielle à l'étranger, est apparu très décontracté depuis son arrivée à Singapour. Lundi soir, le dirigeant nord-coréen, à la tête de l'un des pays les plus fermés au monde, s'est offert une spectaculaire sortie nocturne, visitant, visiblement ravi, les hauts lieux touristiques de la ville.Personnage central de ce dialogue, le chef de diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé lundi que les Etats-Unis étaient prêts à apporter à la Corée du Nord des "garanties de sécurité uniques, différentes" de celles proposées jusqu'ici, si elle répondait aux demandes américaines.Donald Trump, qui met inlassablement en avant son sens de la négociation et son instinct, avait assuré qu'il saurait "dès la première minute" de sa rencontre avec l'homme fort de Pyongyang si ce dernier est déterminé à bouger.Et si, en dépit de préparatifs chaotiques, des signaux parfois contradictoires envoyés par l'administration Trump, d'une annulation suivie presque immédiatement d'une reprise des contacts, ce président atypique réussissait là où tous ses prédécesseurs ont échoué ?Analystes et historiens jugent qu'il existe une ouverture mais rappellent à l'unisson que le régime de Pyongyang est passé maître dans l'art des promesses non tenues.En 1994 puis en 2005, des accords avaient été conclus mais aucun d'entre eux n'a jamais été réellement appliqué.Selon Kelsey Davenport, de l'Arms Control Association : le "vrai test sera l'adoption ou non par la Corée du Nord de mesures concrètes pour réduire la menace que représentent ses armes nucléaires".En tout cas, d'après l'analyste Ankit Panda : "l'effet de légitimation pour le régime de Corée du Nord est indéniable".>>VOIR AUSSI : Décryptage "Faut-il avoir peur de la Corée du Nord ?" dans l'émission Objectif Monde