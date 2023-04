Sondage: près de trois Français sur quatre mécontents d'Emmanuel Macron

Près de trois Français sur quatre sont mécontents d'Emmanuel Macron, dont l'impopularité due notamment à la réforme des retraites frise des records depuis la crise des gilets jaunes en 2018, selon un sondage de l'Ifop pour le Journal du Dimanche publié samedi.

Selon ce baromètre mensuel, seulement 26% des personnes interrogées se disent satisfaites du chef de l'Etat, soit une baisse de deux points par rapport au mois de mars. Ce n'est toutefois pas le plus bas niveau pour M. Macron, qui évoluait à 23% d'opinions positives en décembre 2018, au plus fort de la crise des gilets jaunes.

Mais le chef de l'Etat perd au total 15 points par rapport à avril 2022, date de sa réélection.

Sur les 72% des Français qui se disent mécontents du président de la République, 47% sont "très mécontents", une hausse de sept points traduisant une accentuation de la colère après la promulgation de la loi sur les retraites le 15 avril.

La courbe d'Elisabeth Borne subit un sort parallèle: seulement 27% de sondés sont satisfaits de son action, là encore une baisse de deux points. Il s'agit d'un étiage record pour la Première ministre.

Enquête menée en ligne du 14 au 21 avril auprès d'un échantillon de 1.955 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1 et 2,3 points.